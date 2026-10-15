Yelpınar’da destekli yatırım: 240 büyükbaş kapasiteli işletme incelendi

bayburt'ta hibe destekli işletme yerinde incelendi:
Bayburt’un Yelpınar köyünde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan işletme yerinde incelendi. İşletme, 240 büyükbaş kapasiteli olarak faaliyet gösteriyor.
ziyaret ve toplantı:
İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, işletme sahibi Hayri Tekin ile bir araya gelerek işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
kırsal kalkınma yatırımlarının etkileri:
Ziyarette, kırsal kalkınma yatırımlarının hayvancılık sektörüne katkıları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.
BAYBURT’TA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİYLE KURULAN HAYVANCILIK İŞLETMESİ İNCELENDİ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!