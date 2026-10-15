Dolar 49,4109 +0,07%
Euro 55,5099 +0,48%
Bist 12.080,62 -0,31%
Altın Gram 6.627,46 +1,56%
EUR/USD 1,1211 +0,48%
Brent Petrol 104,83 -1,16%
--°

Yelpınar’da destekli yatırım: 240 büyükbaş kapasiteli işletme incelendi

Yelpınar köyünde KKYDP kapsamında yüzde 50 hibe ile kurulan 240 büyükbaş kapasiteli işletme, İl Tarım heyeti tarafından yerinde incelendi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yelpınar’da destekli yatırım: 240 büyükbaş kapasiteli işletme incelendi

bayburt'ta hibe destekli işletme yerinde incelendi:

Bayburt’un Yelpınar köyünde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan işletme yerinde incelendi. İşletme, 240 büyükbaş kapasiteli olarak faaliyet gösteriyor.

ziyaret ve toplantı:

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, işletme sahibi Hayri Tekin ile bir araya gelerek işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

kırsal kalkınma yatırımlarının etkileri:

Ziyarette, kırsal kalkınma yatırımlarının hayvancılık sektörüne katkıları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

BAYBURT’TA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİYLE KURULAN HAYVANCILIK İŞLETMESİ İNCELENDİ

BAYBURT’TA YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİYLE KURULAN HAYVANCILIK İŞLETMESİ İNCELENDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Salihli’nin ulaşımı Ferah caddesiyle daha konforlu hale geliyor
images

Muğla'da 'İyilik Var' platformu gönüllülerle buluşuyor
images

Osmangazi'de Doğancı yolundaki toprak kaymasına hızlı müdahale
images

Başkan Şimşek Karaoğlanlı’da esnaf ve sakinlerin taleplerini not aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fidan, CICA zirvesinde Herzog konuşurken salonu terk etti

Yağcılar köyünde husumet cinayeti: imam odun darbeleriyle yaşamını yitirdi

Ayazağa sokakları suya gömüldü: evler ve araçlar zarar gördü

Balıkesir'de sağanakta koordineli seferberlik: büyükşehir ve BASKİ 20 ilçede sahada

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor