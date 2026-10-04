Yem güvenliğini ölçen eş zamanlı denetim: Balıkesir'de 97 numune alındı

Balıkesir'de yem denetimlerinin kapsamı

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü eş zamanlı denetimler gerçekleştirerek yem güvenliğini ve hayvansal üretimde izlenebilirliği kontrol etti. Denetimler, il merkezi ve ilçelerde bulunan yem fabrikaları ile kendi yemini üreten kanatlı işletmelerinde yapıldı. Kontrollere İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri katıldı ve işletmelerin yem mevzuatına uygunluğu ayrıntılı şekilde incelendi.

Numune alma ve analiz süreci:

Denetimler sırasında işletmelerden alınan toplam 97 yem numunesi, analiz edilmek üzere laboratuvarlara gönderildi. Laboratuvar sonuçları geldikten sonra numunelerin mevzuata uygunluğu değerlendirilecek. Mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili işletmeler hakkında gerekli yasal iş ve işlemler başlatılacağı bildirildi.

Yem güvenliğinin önemi ve izlenebilirlik:

Yetkililer, hayvanların tükettiği yemlerin güvenilir olmasının hayvansal üretim zincirinin kritik aşamalarından biri olduğunu vurguladı. Yemlerin mevzuata uygun, güvenilir ve izlenebilir olması; hayvan sağlığı, sürdürülebilir üretim ve tüketilecek hayvansal gıdaların güvenilirliği açısından önem taşıyor. Bu noktada denetimlerin, toplum sağlığını koruma hedefiyle yapıldığı belirtildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin "çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği" yaklaşımı çerçevesinde sürdürüleceğini duyurdu. Gıda denetimlerinin yanı sıra yem güvenliği ile hayvan ve toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği, güvenilir hayvansal üretimin temel unsurlarından birinin güvenilir yem olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Denetimlerin ardından laboratuvar analizleriyle ortaya çıkacak sonuçlar, bölgedeki yem üretimi ve kullanım uygulamalarının mevzuata uygunluğunu ortaya koyacak ve gerekmesi halinde düzeltici veya hukuki adımlar atılacaktır.

BALIKESİR’DE YEM FABRİKALARI VE KANATLI İŞLETMELERİ DENETLENDİ