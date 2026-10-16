Yemen iç savaşının kökleri masaya yatırıldı

Panelde öne çıkanlar:

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin birlikte düzenlediği Yemen’deki İç Savaşın Teolojik ve Siyasi Arka Planı adlı panel İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Düzce Üniversitesi akademik ve idari personeli, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Panelin moderatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Ali Ertuğrul konuşmasında Afrika ve Ortadoğu coğrafyasında çalışan akademisyenlerin Yemen'in geçmişi, bugünü ve olası gelecek senaryolarına dair önemli bilgiler paylaşacağını belirterek konuşmacılara teşekkür etti.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Akgün Zeydilik, Husilik ve Ensarullah kavramlarını açıklayarak Yemen'deki örgütlerin İran ilişkilerine değindi. Akgün, Yemen'in kuzeyinde yaşayan Husilerin Arap Baharı döneminde İran'dan aldıkları destekle ayaklandıklarını, tarihsel olarak Osmanlıya karşı bile direniş göstermiş bir hareket olduklarını ifade etti. Akgün, günümüzde bu ve benzeri örgütlerin silahlandırılarak İslam birliğinin kurulmasını engelleyecek savaşların çıkarıldığı görüşünü savundu ve holiganlığa kaçmadan İslam dünyasındaki çatışmaların sona erdirilmesi için mücadele çağrısı yaptı.

Mekke Antlaşması ve bölgesel dengeler:

Dr. Öğr. Üyesi Cemal Kazak ise panelde Yemen'in iç dinamiklerini, Mekke Antlaşması'nın önemini, Türkiye'nin Yemen politikası ve Ortadoğu'nun güncel siyasal yapısını değerlendirdi. Kazak, Osmanlı'dan günümüze bu coğrafyada sık sık yeni örgütlerin ortaya çıktığını ve küresel silah tüccarları ile dış güçlerin bu oluşumları çıkarları doğrultusunda kullandığını belirtti. Arap Baharı sonrası Husilerin İran ile ilişkileri sayesinde Yemen'de siyasal bir aktör haline geldiğine dikkat çeken Kazak, Mekke Antlaşması'nın Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı aynı masaya getirmesinin bölgedeki dengeleri değiştirebileceğini ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'ın etkisinin zayıflamaya başlayabileceğini tespit etti.

Program, konuşmaların ardından katılımcılara teşekkür belgelerinin takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

İSTİKLAL KONFERANS SALONU’NDA Kİ PANELİN MODERATÖRLÜĞÜNÜ ÜSTLENEN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. ALİ ERTUĞRUL (ORTADA), DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ’NDEN DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ RIZA AKGÜN (SAĞDA) VE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU VE AFRİKA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ CEMAL KAZAK(SOLDA)