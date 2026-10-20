Yeni Ahmet Şensan Kültür Merkezi Nazilli'ye nefes getirecek

Projenin kapsamı:

Nazilli Belediyesi, kent merkezinde yaklaşık yarım asırlık hafızaya sahip olan Ahmet Şensan Kültür Merkezi alanını yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Depreme dayanıksız olduğu için yıkımına başlanan mevcut yapıların yerine, güvenli, modern ve çok yönlü bir yaşam kompleksi inşa edilecek. Yıkım çalışmaları devam ederken proje, hem sosyal hem de ticari yaşamı bir araya getirecek şekilde tasarlandı.

Yeni kompleks içinde yer alacak başlıca birimler şunlar olacak: kapalı otopark, nikah salonu, sergi salonu, kafeterya, iki adet çok amaçlı salon, fuaye ve servis alanları, konferans salonu, geniş teraslar ile modern iş ve yaşam alanları. Bu donatılar, kültürel etkinliklerden ticari faaliyetlere kadar farklı ihtiyaçlara hizmet edecek biçimde planlandı.

Yeşil alan ve kent merkezine etkisi:

Projenin en dikkat çeken unsurlarından biri, merkezde bırakılacak olan geniş yeşil alan. Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nin ön bölümünde tasarlanacak bu alan, Nazilli halkının dinlenme, buluşma ve sosyalleşme ihtiyacına cevap verecek ve yoğun yapılaşmış kent merkezine nefes aldıracak. Geniş teraslar ve fuaye alanlarıyla birlikte sosyal etkileşim ve açık hava etkinliklerine uygun bir çevre hedefleniyor.

Proje, Nazilli’nin kent yaşamına yeni bir dinamizm kazandırmayı amaçlıyor; kültürel etkinliklerden özel organizasyonlara, günlük buluşmalardan iş hayatına kadar farklı kullanımlara olanak tanıyacak şekilde planlandı. Yenilenen merkez, kentin merkezinde yeni bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik projenin kent için önemine değinerek şunları söyledi: "Ahmet Şensan Kültür Merkezimiz yaklaşık yarım asırdır Nazilli’mizin hafızasında önemli bir yere sahip. Hepimizin burada hatıraları var. Ancak depreme dayanıksız olan bu yapıların yenilenmesi artık bir zorunluluk haline gelmişti. Biz de hemşehrilerimizin güvenliğini ön planda tutarak bu dönüşümü başlattık. Amacımız yalnızca eski binaların yerine yenilerini yapmak değil. Nazilli’mizin tam merkezinde, hemşehrilerimizin aileleriyle vakit geçirebileceği, kültürel ve sosyal etkinliklere katılabileceği, yeşil alanlarıyla nefes alabileceği yeni bir yaşam merkezi oluşturmak istiyoruz. Nazilli’nin geçmişine sahip çıkarken geleceğini de inşa ediyoruz. Bu proje tamamlandığında şehrimizin merkezinde yepyeni bir yaşam alanı ortaya çıkacak. Nazilli’mize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun"

Yenileme projesi tamamlandığında, Ahmet Şensan Kültür Merkezi alanı sadece bir bina yenilemesi değil, Nazilli için uzun vadeli sosyal ve mekânsal bir yatırım olarak kentin gündemine dahil olacak.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, KENTİN YAKLAŞIK YARIM ASIRLIK HAFIZASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN AHMET ŞENSAN KÜLTÜR MERKEZİ'Nİ MODERN, GÜVENLİ VE ÇOK YÖNLÜ BİR YAŞAM ALANINA DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. DEPREME DAYANIKSIZ OLMASI NEDENİYLE YIKIMINA BAŞLANAN YAPININ YERİNE, SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANLAR, İŞ MERKEZLERİ VE GENİŞ YEŞİL ALANLARIYLA NAZİLLİ'NİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK YENİ BİR KOMPLEKS İNŞA EDİLECEK.