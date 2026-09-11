Yeni dönemde eğitim çalışanlarının emeği ve hakları öncelenmeli

Miran'dan çağrı:

Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, okullarda 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde eğitim çalışanlarının beklenti ve taleplerine dikkat çekti. Miran, eğitimin niteliğinin, çalışanların çalışma şartları ve özlük haklarından bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı ve yeni dönemin sorunların değil çözüm iradesinin yılı olması gerektiğini söyledi.

Eğitim çalışanlarının emeği gözetilmeli:

Miran, eğitim sisteminin başarısının yalnızca müfredat, sınav ve akademik göstergelerle ölçülemeyeceğini belirterek, okulların fiziki şartlarından öğretmenlerin özlük haklarına kadar geniş bir iyileştirme alanı bulunduğunu ifade etti. Miran'a göre; eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümü, eğitimde gerçek iyileşmenin ayrılmaz parçasıdır.

Yeni döneme girilirken eğitim çalışanlarının ekonomik ve sosyal beklentilerinin dikkate alınmasının önemine işaret eden Miran, ücret ve özlük haklarında yaşanan kayıpların telafi edilmesinin hem çalışma motivasyonu hem de eğitim kalitesi açısından belirleyici olduğunu söyledi. Artan hayat pahalılığına karşı çalışanların gelir kaybına uğramaması gerektiğini vurguladı.

Okulların ihtiyaçları doğrudan karşılanmalı:

Miran, eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının merkezi bütçeden yeterli ve doğrudan kaynak aktarımıyla karşılanmasının elzem olduğunu belirtti. Her okulun öğrenci sayısı, sınıf mevcudu, fiziki kapasitesi ve personel durumuna göre ihtiyaca dayalı kaynak tahsis edilmesi gerektiğini söyledi ve okulların kendi imkanlarıyla ihtiyaçlarını gidermesinin doğru olmadığını kaydetti.

Özellikle yardımcı personel ihtiyacının kalıcı şekilde çözülmesinin eğitim ortamının sağlıklı işleyişi açısından zorunlu olduğunu ifade eden Miran, okulların hem eğitim verilen hem de eğitim çalışanlarının çalışma alanı olduğunu hatırlattı ve bu alanların güvenli, temiz ve eğitim faaliyetlerini destekleyecek imkanlara sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Yönetici ve görev tanımları netleşmeli:

Miran, okul yöneticileri ile memur, hizmetli ve diğer destek personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının açık biçimde belirlenmesinin önemine vurgu yaptı. Belirsiz görev tanımlarının çalışanlar üzerinde gereksiz yük oluşturduğunu söyleyen Miran, yöneticilerin mali, idari ve özlük haklarının iyileştirilmesi; karar alma süreçlerinde yetki ve sorumluluk dengesinin kurulması gerektiğini belirtti.

Ayrıca eğitim yönetiminde ehliyet, liyakat, adalet ve hakkaniyet ilkelerinin esas alınmasının, sisteme duyulan güveni güçlendireceğini ifade etti.

Öğretmenin asli görevi eğitimdir:

Miran, öğretmenlerin asli görevinin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek olduğunu hatırlatarak, mesai dışı ve asli görev alanı dışında kalan uygulamalarla öğretmenlerin gereksiz biçimde meşgul edilmemesi gerektiğini söyledi. Eğitim-Bir-Sen olarak, iş yükünü artıran ve çalışma barışını zedeleyen uygulamalara karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Çözümün, eğitim çalışanlarının iradesini ve sahadaki gerçekliği dikkate alan bir anlayıştan geçtiğini belirten Miran, yeni eğitim-öğretim yılının başta öğretmenler olmak üzere tüm eğitim çalışanları, öğrenciler ve veliler açısından huzur, başarı ve kazanımların arttığı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Son olarak Miran, 'Eğitim çalışanlarının emeğine değer veren, sorunları görmezden gelmeyen ve çözüm iradesini ortaya koyan bir anlayışla eğitimde daha güçlü bir gelecek inşa edebiliriz' mesajını paylaştı.

MEMUR-SEN ANTALYA TEMSİLCİSİ VE EĞİTİM-BİR-SEN ANTALYA ŞUBE BAŞKANI EYÜP BÜLENT MİRAN, OKULLARDA 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE EĞİTİM ÇALIŞANLARININ BEKLENTİ VE TALEPLERİNE DİKKAT ÇEKTİ. EĞİTİMİN NİTELİĞİNİN, EĞİTİM ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ŞARTLARI VE ÖZLÜK HAKLARINDAN BAĞIMSIZ DÜŞÜNÜLEMEYECEĞİNİ BELİRTEN MİRAN, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNİN EĞİTİM ÇALIŞANLARININ KRONİKLEŞEN SORUNLARININ ÇÖZÜME KAVUŞTURULDUĞU BİR YIL OLMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.