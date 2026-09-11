Eğitime öncelik veriyoruz: Atatürk'ün sözleri rehberimiz

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla eğitim camiasına, öğrencilere, velilere ve eğitim sektörünün temsilcilerine yönelik bir mesaj yayımladı. Erdoğan, konuşmasında eğitimin toplumun geleceği için taşıdığı merkezi önemi vurguladı ve tüm paydaşlara başarı dileğinde bulundu.

Eğitimin toplumsal ve ekonomik rolü:

Başkan Erdoğan mesajında, güçlü bir ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmanın ancak nitelikli, üretken nesillerle mümkün olacağını belirtti. Erdoğan, bu bağlamda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "En mühim ve hayati görevimiz, milli eğitimdir" sözüne atıfta bulunarak, eğitim politikasının toplum için bir öncelik olduğuna dikkat çekti.

Erdoğan, geleceğe yapılan yatırımın en uzun vadeli yatırım olduğunu ifade ederek, Denizli ve ülke çapında gençlerin gelişimi için kurumların, ailelerin ve öğretmenlerin iş birliğinin önemine değindi.

Öğretmenlere ve öğrencilere mesaj:

Mesajında öğretmenlik mesleğinin toplumsal etkisini hatırlatan Erdoğan, Baş Öğretmen Atatürk'ün "Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözünü zikretti. Erdoğan, öğretmenlerin sadece bilgi aktarmadığını; bilimin ışığında gençlerin ufkunu açtığını ve cumhuriyet değerlerinin aktarılmasında merkezi rolleri bulunduğunu belirtti.

Ayrıca Başkan Erdoğan, öğrencilere zihin açıklığı ve başarılı bir eğitim yılı; öğretmenlere ve velilere ise sabır ve kolaylıklar diledi. Eğitim camiasının birbirinden değerli fertlerine teşekkür eden Erdoğan, tüm tarafların ortak çabasıyla daha aydınlık bir gelecek inşa edileceğinin altını çizdi.

DTO lideri, mesajının sonunda geleceğe atılan her adımda Atatürk'ün izinin izlendiğini vurgulayarak, eğitimde kalite ve fırsat eşitliğinin sürdürülmesi gerektiğine dair kararlılığı yineledi ve yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti.

DENİZLİ TİCARET ODASI (DTO) BAŞKANI UĞUR ERDOĞAN, YENİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DOLAYISIYLA, BAŞTA EĞİTİM CAMİASI VE ÖĞRENCİLER OLMAK ÜZERE VELİLER VE EĞİTİM SEKTÖRÜNÜN TEMSİLCİLERİNE BAŞARILAR DİLEDİ. BAŞKAN ERDOĞAN, "ÖĞRETMENLER YALNIZCA DERS ANLATMAZLAR; BİLİMİN IŞIĞINDA YENİ NESİLLERİN UFKUNU AÇARLAR, İDOLÜ OLURLAR. AKLIN, BİLİMİN VE CUMHURİYET DEĞERLERİNİN IŞIĞINDA YETİŞEN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE ZİHİN AÇIKLIĞI, EĞİTİM CAMİAMIZIN BİRBİRİNDEN DEĞERLİ FERTLERİ İLE VELİLERİMİZE İSE BAŞARI DOLU BİR YIL DİLİYORUZ" DEDİ.