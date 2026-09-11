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Marmaris belediyesinden okullara kapsamlı bahçe hazırlığı

Marmaris Belediyesi, 2026-2027 öğretim yılı öncesinde ilçe devlet okullarının bahçelerinde bakım, temizlik ve onarım çalışmalarını tamamladı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Marmaris belediyesinden okullara kapsamlı bahçe hazırlığı

Okullar yeni döneme hazır

Marmaris Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçedeki devlet okullarının bahçelerinde kapsamlı hazırlık çalışmaları yürüttü. Amaç, öğrencilerin güvenli, temiz ve düzenli alanlarda eğitim-öğretime başlamasını sağlamak oldu.

Çalışma kapsamı:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri ortak plan doğrultusunda sahada görev aldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri özellikle kırsal mahallelerde bulunan okullarda budama ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirdi; büyüyen ağaçların bakımına öncelik verildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise okul bahçelerinde detaylı yıkama ve temizlik çalışmaları yaparak oyun ve eğitim alanlarını hijyen açısından kontrol etti. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, talep edilen okullarda çit, bahçe mobilyası ve benzeri unsurlarda onarım ile düzenleme işleri yaptı.

Ekiplerin çalışma yöntemi:

Çalışmalar planlı şekilde yürütüldü; ekipler saha tespitleri sonrası öncelik listesi oluşturdu ve imkanlar doğrultusunda müdahaleleri tamamladı. Belediye, ilçedeki tüm devlet okullarının bahçelerinde gerekli düzenlemelerin yapılmaya çalışıldığını bildirdi.

Uygulamada temizleme, küçük onarımlar ve çevre düzenlemesi birlikte ele alındı; böylece hem estetik hem de güvenlik açısından iyileştirme sağlandı. Ekiplerin saha çalışmaları yeni dönemin başlamasına kısa süre kala yoğun tempo ile sürdü.

Başkanın değerlendirmesi:

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yürütülen çalışmaları özetleyerek, "Okullarımızı öğrencilerimiz için hazır hale getirmeye çalıştık. Bahçelerinde gönüllerince oynayabilecekleri, temiz ve düzenli alanlar oluşturduk. Tüm öğrencilerimize güzel ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum" dedi.

Belediye yetkilileri, benzer bakım ve onarım çalışmalarının eğitim yılı boyunca ihtiyaca göre devam edeceğini, okullarla koordinasyonun sürdürülerek güvenli ders ortamlarının korunacağını belirtti.

MARMARİS’TE OKULLAR YENİ DÖNEME HAZIR

MARMARİS’TE OKULLAR YENİ DÖNEME HAZIR

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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