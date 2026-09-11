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Güneşli günde Patnos kütüphanesinde sessiz okuma ve paylaşım

Ağrı'nın Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Sessiz Okuma ve Fikir Paylaşımı' etkinliğinde katılımcılar bahçede kitap okuyup eserler üzerine fikir alışverişi yaptı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 16:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Güneşli günde Patnos kütüphanesinde sessiz okuma ve paylaşım

Patnos İlçe Halk Kütüphanesi'nde açık havada okuma keyfi

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki İlçe Halk Kütüphanesi bahçesinde düzenlenen "Sessiz Okuma ve Fikir Paylaşımı" etkinliği, katılımcılara güneşli bir günde kitapla buluşma fırsatı sundu. Etkinlik boyunca katılımcılar sessizce okuma yaparak kişisel odaklanma ve okuma sürecini deneyimledi.

Okuma bölümünde sessizlik ve odaklanma:

Bahçede gerçekleşen sessiz okuma bölümü, farklı yaş ve ilgi gruplarından okuyucuların aynı anda kitaplara dalmasına olanak tanıdı. Katılımcılar, sessizliğin sağladığı rahat ortamda metinlere yoğunlaşarak okuma verimini artırdı ve kişisel notlar alarak deneyimlerini zenginleştirdi.

Fikir paylaşımı ve sohbetler:

Okuma bölümünün ardından düzenlenen fikir paylaşımı bölümünde, okunan kitaplar, yazarların edebî dünyaları ve eserlerin okuyucular üzerindeki etkileri üzerine sohbetler yapıldı. Katılımcılar okudukları metinlerden alıntılar paylaştı, farklı bakış açıları ortaya kondu ve okuma alışkanlıklarının güçlendirilmesine dair öneriler tartışıldı.

Etkinlik, katılımcılar arasında kültürel paylaşımı ve okuma alışkanlığını desteklemeyi amaçladı. Samimi atmosferi ve açık hava düzenlemesi sayesinde hem dinlendirici hem de verimli anlar yaşandı. Kütüphane çalışanları ve katılımcılar, benzer etkinliklerin devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

PATNOS KÜTÜPHANESİ’NDE KİTAPLARLA DOLU KEYİFLİ BİR GÜN

PATNOS KÜTÜPHANESİ’NDE KİTAPLARLA DOLU KEYİFLİ BİR GÜN

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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