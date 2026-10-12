Yeni dönemde katılımcılık ön planda: Ayvalık kent konseyi'ne Füsun Atay

Füsun Atay oy birliğiyle başkan seçildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu sonucunda, başkanlık koltuğuna Füsun Atay oturdu. Tek aday olarak girilen seçimde üyelerin tamamının oyunu alan Atay, yeni döneme birlik ve katılımcılık mesajlarıyla başladı.

Seçim süreci ve divan yapısı:

Genel kurula kent yaşamına yön veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile konsey üyeleri katıldı. Divan başkanlığını Özüm Metin üstlendi; kâtip üyelik görevini ise Özlem Özuslu ve Galip Bodur yürüttü. Toplantıda birer konuşma yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile önceki dönem Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun de seçim sürecine destek verdi.

Yeni yönetimin hedefleri:

Göreve gelmesinin ardından konuşan Füsun Atay, genel kurul üyelerine teşekkür ederek Kent Konseyi’ni toplumun tüm kesimlerinin söz sahibi olduğu bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Atay, yönetimde katılımcı, üretken ve kapsayıcı bir yaklaşım benimseyeceklerini vurgulayarak, özellikle kadınların, gençlerin ve engelli bireylerin kent yönetimine katılımını artırmaya öncelik vereceklerini belirtti.

Yeni dönemde mevcut Kadın Meclisi’nin güçlendirilmesinin yanı sıra Gençlik Meclisi ve Engelliler Meclisi oluşturulması için çalışmalar başlatılacağı açıklandı. Atay, bu yapıların karar alma süreçlerinde etkin rol almasını sağlayacak mekanizmalar kurmayı planladıklarını söyledi.

Genel kurulda duygusal bir an da yaşandı: Atay’ı ilk kutlayan kişi kızı Hande oldu ve çiçek takdimi salonu renklendirdi. Toplantı aynı zamanda 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne denk geldi; Atay, kız çocuklarının güçlü, özgür ve eşit bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Toplumsal dayanışma ve vefa da genel kurul gündemindeydi. Önceki dönem başkanı Halil Coşkun, Ayvalık Kent Konseyi’nde 10 yılı geride bırakan Genel Sekreter Galip Bodur’a hizmetleri için plaket takdim etti.

Yürütme kurulu kadrosu:

Atay’ın başkanlığındaki yeni yürütme kurulunda şu isimler yer alıyor: Cafer Çaylan, Kurtuluş Tek, İlknur Doğan, Serap Tuncay, Hasan Çetin, Hüseyin Aday ve Hülya Ayvalı. Genel kurul, yeni yönetim ve programının sivil toplumla güçlü iş birliği, katılımcı kent yönetimi ve farklı toplumsal kesimlerin karar alma süreçlerine daha etkin katılımı hedeflemesiyle sona erdi.

Yeni yönetimin yaklaşımı, yerel düzeyde ortak akıl ve dayanışmayı güçlendirmeye odaklanırken, kurulun önümüzdeki dönemde atacağı adımların kent yaşamına nasıl yansıyacağı takip edilecek.

İLK KUTLAYAN BELEDİYEBAŞKANI MESUT ERGİN OLDU