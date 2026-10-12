Dolar 49,3322 +0,15%
Euro 55,3160 +0,23%
Bist 12.198,88 -0,55%
Altın Gram 6.673,84 -0,20%
EUR/USD 1,1208 +0,02%
Brent Petrol 104,39 -0,32%
--°

Yeni dönemde katılımcılık ön planda: Ayvalık kent konseyi'ne Füsun Atay

Ayvalık Kent Konseyi başkanlığına tek aday olarak seçilen Füsun Atay, kadın, genç ve engelli temsilini güçlendirip sivil toplumla ortaklık vadetti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:08

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 09:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yeni dönemde katılımcılık ön planda: Ayvalık kent konseyi'ne Füsun Atay

Füsun Atay oy birliğiyle başkan seçildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu sonucunda, başkanlık koltuğuna Füsun Atay oturdu. Tek aday olarak girilen seçimde üyelerin tamamının oyunu alan Atay, yeni döneme birlik ve katılımcılık mesajlarıyla başladı.

Seçim süreci ve divan yapısı:

Genel kurula kent yaşamına yön veren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile konsey üyeleri katıldı. Divan başkanlığını Özüm Metin üstlendi; kâtip üyelik görevini ise Özlem Özuslu ve Galip Bodur yürüttü. Toplantıda birer konuşma yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile önceki dönem Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun de seçim sürecine destek verdi.

Yeni yönetimin hedefleri:

Göreve gelmesinin ardından konuşan Füsun Atay, genel kurul üyelerine teşekkür ederek Kent Konseyi’ni toplumun tüm kesimlerinin söz sahibi olduğu bir yapıya dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Atay, yönetimde katılımcı, üretken ve kapsayıcı bir yaklaşım benimseyeceklerini vurgulayarak, özellikle kadınların, gençlerin ve engelli bireylerin kent yönetimine katılımını artırmaya öncelik vereceklerini belirtti.

Yeni dönemde mevcut Kadın Meclisi’nin güçlendirilmesinin yanı sıra Gençlik Meclisi ve Engelliler Meclisi oluşturulması için çalışmalar başlatılacağı açıklandı. Atay, bu yapıların karar alma süreçlerinde etkin rol almasını sağlayacak mekanizmalar kurmayı planladıklarını söyledi.

Genel kurulda duygusal bir an da yaşandı: Atay’ı ilk kutlayan kişi kızı Hande oldu ve çiçek takdimi salonu renklendirdi. Toplantı aynı zamanda 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne denk geldi; Atay, kız çocuklarının güçlü, özgür ve eşit bireyler olarak yetişmesinin önemine dikkat çekti.

Toplumsal dayanışma ve vefa da genel kurul gündemindeydi. Önceki dönem başkanı Halil Coşkun, Ayvalık Kent Konseyi’nde 10 yılı geride bırakan Genel Sekreter Galip Bodur’a hizmetleri için plaket takdim etti.

Yürütme kurulu kadrosu:

Atay’ın başkanlığındaki yeni yürütme kurulunda şu isimler yer alıyor: Cafer Çaylan, Kurtuluş Tek, İlknur Doğan, Serap Tuncay, Hasan Çetin, Hüseyin Aday ve Hülya Ayvalı. Genel kurul, yeni yönetim ve programının sivil toplumla güçlü iş birliği, katılımcı kent yönetimi ve farklı toplumsal kesimlerin karar alma süreçlerine daha etkin katılımı hedeflemesiyle sona erdi.

Yeni yönetimin yaklaşımı, yerel düzeyde ortak akıl ve dayanışmayı güçlendirmeye odaklanırken, kurulun önümüzdeki dönemde atacağı adımların kent yaşamına nasıl yansıyacağı takip edilecek.

İLK KUTLAYAN BELEDİYEBAŞKANI MESUT ERGİN OLDU

İLK KUTLAYAN BELEDİYEBAŞKANI MESUT ERGİN OLDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pazaryeri'nde çilek üretimine yeni ivme: 41 bin 750 Albion fide üreticilere dağı...
images

Denizli'de dar gelirlilere taşınma katkısı hesaplara yatırıldı
images

Düzce'de her hafta camilerde sabah namazı buluşmaları düzenlenecek
images

Çantasıyla yola çıkan genç berber, huzurevinde ve köylerde ücretsiz tıraş yapıyo...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yarma'da dijital eğitim ve üretim merkezi açıldı

Çukurova'da dalından sofraya: Sunar Yatırım hasat etkinliğinde üretimi tanıttı

Kadife sancakla geçmişe açılan kapı: 130 yıllık Osmanlı eseri ilgi gördü

Kızılcahamam'da gündelik hayatı paylaşan misafirler: ayılar sokaklara indi

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi