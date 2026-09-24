Yeni hizmet binasıyla Antakya'da emniyet hizmetleri güçlenecek

Antakya ilçe emniyet müdürlüğü yeni hizmet binasını inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yapımı tamamlanan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasında incelemelerde bulundu. Ziyarette, binada yer alan hizmet birimleri ve mevcut çalışmalar hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgi aldı.

Hizmet kalitesini artırma hedefi:

Vali Masatlı, tesisin vatandaşlara daha modern, hızlı ve etkin emniyet hizmeti sunmayı amaçladığını belirtti. İncelemeler sırasında binanın organizasyonel yapısı ile personelin çalışma koşullarını iyileştirecek düzenlemeler gözden geçirildi.

Antakya ve Hatay için geniş kapsamlı hizmet:

Yetkililer, yeni hizmet binasının Antakya ilçesinin yanı sıra Hatay genelinde emniyet hizmetlerine katkı sağlayacak şekilde yapılandırıldığını vurguladı. Bina, modern donanımı ve hizmet birimleriyle ilçe emniyetinin faaliyetlerini daha etkin yürütmesine imkan tanıyacak.

Vali Masatlı ayrıca, kamu hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçlarına uygun ve etkin şekilde sunulmasının önemine dikkat çekti; yeni binanın bu hedefe hizmet edeceğinin altını çizdi.

VALİ MUSTAFA MASATLI, YAPIMI TAMAMLANAN ANTAKYA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.