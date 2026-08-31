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Yeni köprüyle Harmanlı'da güvenli ve geniş ulaşım hedefleniyor

Bursa Büyükşehir ekipleri, Karacabey Harmanlı'da riskli Çapraz Çay köprüsünü söküp yerine 87 m uzunluğunda ve 12 m genişliğinde yeni köprü yapacak.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeni köprüyle Harmanlı'da güvenli ve geniş ulaşım hedefleniyor

Yeni köprüyle Harmanlı'da güvenli ve geniş ulaşım hedefleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışmaları başlatarak Karacabey ilçesi Harmanlı Mahallesi'ndeki Çapraz Çay Deresi üzerindeki ekonomik ömrünü tamamlamış ve risk teşkil eden köprünün yenilenmesine başladı. Proje, iki daire başkanlığının ortak çalışma programı kapsamında yürütülüyor.

yıkım çalışmaları:

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgede can ve mal güvenliği açısından öncelik taşıyan eski köprünün yıkımına başladı. Yıkımın tamamlanmasının ardından söz konusu yapının yerine inşa çalışmaları Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülecek; uygulama, ulaşımın güvenli, süreklilik arz eden şekilde sağlanmasını hedefliyor.

köprünün teknik özellikleri:

Yeni köprünün mimari ve altyapı özellikleri projede netleştirildi: yapı 4 açıklıklı olarak planlandı ve toplam 87 metre uzunluğa sahip olacak. Zemin güçlendirmesi kapsamında 36 metrelik fore kazık uygulamasıyla köprü ayaklarının inşası gerçekleştirilecek. Köprünün toplam genişliği 12 metre olup bunun 8 metresi araç trafiğine, 4 metresi yaya kullanımına ayrılacak.

Projenin bölge trafiğine sağlayacağı katkıya dikkat çekildi; daha güvenli ve akıcı bir ulaşım altyapısı hedefleniyor. Karacabey Harmanlı Mahalle Muhtarı Hüseyin Özdemir ise çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Mevcut köprünün kapatılmasıyla birlikte ulaşımda sıkıntılar yaşadık. Köprüyü çok sık kullanıyorduk. Vatandaşlar bu projeden çok memnun. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’ya çok teşekkür ederiz"

Projeyle birlikte hem yaya hem araç trafiğinde konfor ve güvenliğin artması, bölge ulaşımının sürekliliğinin sağlanması bekleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KARACABEY’DEKİ ÇAPRAZ ÇAY DERESİ ÜZERİNDE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KARACABEY’DEKİ ÇAPRAZ ÇAY DERESİ ÜZERİNDE EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN VE RİSK ARZ EDEN KÖPRÜYÜ YENİLEMEK ÜZERE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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