Yeni kuzey gümrük kapısı Kapıkule-Kapitan Andreevo hattının yükünü azaltacak

Türkiye ve Bulgaristan yetkilileri sınır hattında ortak inceleme gerçekleştirdi

Kapıkule-Kapitan Andreevo sınır hattına yeni bir gümrük kapısı kazandırılması yönünde önemli bir adım atıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı İvan Demerdzhıev, Haskovo Valisi Todor İvanov, Bulgaristan Ulusal Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi M. Ahmet Yörük ile Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Emre Manav ve heyetleri, planlanan 'Kapıkule/Kapitan Andreevo-Kuzey' Gümrük Kapısı projesini görüştü.

heyet ve saha incelemesi:

Toplantının ardından heyet, yeni kapının kurulacağı alanı yerinde inceledi ve yetkililerden proje detayları hakkında bilgi aldı. Yetkililer, yeni kapının hayata geçirilmesiyle birlikte Kapıkule-Kapitan Andreevo hattındaki yoğunluğun azaltılmasının ve sınır geçişlerinin daha etkin hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

modernizasyon ve kapasite artışı:

Bulgaristan tarafında başlayan yeniden inşa ve modernizasyon çalışmaları kapsamında Kapitan Andreevo Gümrük Noktası Başkanı Georgi Gospodinov çalışmaların amacı olarak artan araç trafiğine cevap vermek, geçiş ve çalışma şartlarını iyileştirmek ile sınır kontrollerinin organizasyonunu güçlendirmeyi gösterdi. Proje ile sınır kapısının kapasitesinin yaklaşık yüzde 25 artırılması planlanıyor.

Güzergâh düzenlemeleri de kapsamlı: yük ve yolcu araçları için kullanılan hat sayıları artırılacak; kamyonlar için girişte Sınır Polisi güzergâhı sayısı 3'ten 7'ye, çıkışta 2'den 3'e yükseltilecek. Çıkışta ağır taşıtlar için Gümrük İdaresi güzergâhı sayısı 6'dan 8'e, gelen yolcu trafiğinde ise güzergâh sayısı 10'dan 15'e çıkarılacak.

Yenileme çalışmaları çerçevesinde yeni hangarlar ve kontrol kabinleri, modern otobüs terminalleri, otomatik yolcu kayıt şeritleri, otomatik dezenfeksiyon tesisleri ve mobil X-ray sistemleri için platformlar oluşturulacak. Ayrıca canlı hayvan taşımacılığı için özel alan, kargo güzergâhlarının asfalt yenilemesi ve sınır kapısının enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılaması hedeflenen bir fotovoltaik sistem planlanıyor. Çıkış bölümüne yeni bir X-ray cihazı temin edildi; cihazın inşaat tamamlandıktan sonra devreye alınacağı bildirildi.

Kapitan Andreevo’da trafik yoğunluğu son derece yüksek: bu yılın başından bu yana yaklaşık 590 bin kamyonun işlemleri gerçekleştirildi ve yıllık kamyon sayısının 1 milyonun üzerine çıktığı belirtiliyor. Son 5 yılda kamyon trafiğinin yaklaşık iki kat arttığı ve yaz döneminde günlük geçişlerin 10 binin üzerine çıktığı vurgulandı.

Çalışmalar, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı’nın projeyi onaylaması ve temmuz ayında yapı ruhsatının verilmesinin ardından başladı. Yeniden yapılanma etaplar halinde, geçiş trafiğini mümkün olduğunca aksatmadan yürütülecek; mevcut kapasitenin korunması amacıyla geçici çalışma noktaları oluşturuldu. Yetkililer, projenin gelecek yaz sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini açıkladı.

TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN ARASINDAKİ EN YOĞUN GEÇİŞ NOKTALARINDAN KAPIKULE-KAPİTAN ANDREEVO SINIR HATTINDA TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTMASI HEDEFLENEN YENİ GÜMRÜK KAPISI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI.