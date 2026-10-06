Yeni OMÜ'lüler MKG Uyum Fest'26'da kampüse uyum sağladı

MKG Uyum Fest'26 kampüse taşıdı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nde düzenlenen MKG Uyum Fest'26, yeni akademik yıla başlayan öğrencileri bir araya getirdi. Etkinlikte öğrenciler hem üniversite yaşamına dair bilgilendirildi hem de sosyal programlarla kampüse hızlı bir giriş yaptı.

Kurum stantları ve oryantasyon bilgilendirmeleri:

Fest kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Sağlık Müdürlüğü, Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Çarşamba Belediyesi stant açarak öğrencilere sundukları hizmetler ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, kampüsteki akademik birimler, fakülte bölümleri ve uygulama merkezleri hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Programda ayrıca İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Kaya tarafından gerçekleştirilen oryantasyon sunumunda eğitim-öğretim süreçleri, akademik işleyiş ve öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar ele alındı. Sunumda ders seçim sistemi, ders kayıt süreçleri ve akademik işlemlere ilişkin uygulamalı yönlendirmeler yapıldı.

Sergi ziyareti ve akşam programı:

Konferansın ardından katılımcılar 'Eğitime Adanmış Bir Ömür: Mustafa Kemal Güneşdoğdu' sergisini gezdi. Sergide kampüsün kurucusu Mustafa Kemal Güneşdoğdu'nun eğitim alanındaki çalışmaları ve kampüsün kuruluş sürecine katkıları, görseller ve bilgiler eşliğinde öğrencilere tanıtıldı.

Gün, birim ve bölüm oryantasyonlarının ardından düzenlenen karaoke yarışması ve konser etkinliğiyle son buldu. Etkinliklerde öğrencilerin sosyal kaynaşması, kampüs imkanlarına ilişkin farkındalığın artması ve yeni döneme adaptasyonun desteklenmesi hedeflendi.

Programa Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı. Etkinlikte ayrıca Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından güvenli ve huzurlu bir üniversite yaşamı için bilgilendirmeler yapıldı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILI ORYANTASYON ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, İLETİŞİM FAKÜLTESİ KOORDİNASYONUNDA ÇARŞAMBA MUSTAFA KEMAL GÜNEŞDOĞDU KAMPÜSÜ’NDE DÜZENLENEN “MKG UYUM FEST’26” İLE ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLER AKADEMİK SÜREÇLER, KAMPÜS YAŞAMI VE SUNULAN İMKÂNLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİLİRKEN, ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ.