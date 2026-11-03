Yeni Parti liderinden TBMM'de Bahçeli'ye taziye ziyareti

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den taziye ziyareti

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı üzerine TBMM'deki makamını ziyaret ederek taziyelerini iletti.

ziyaretin gerçekleştiği ortam

Ziyaret, TBMM'deki makam odasında gerçekleşti. Özel, Bahçeli'ye başsağlığı dileklerini doğrudan sundu ve taziyelerini iletti.

siyasi nezaketin yansımaları

Bu tür taziye ziyaretleri, siyaset kurumunda dayanışma ve nezaket geleneklerinin sürdürülmesi açısından önem taşıyor; Özel'in ziyareti de bu çerçevede değerlendirilebilir.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, MHP Lideri Bahçeli’ye taziye ziyaretinde bulundu