Yeni terminal memnun etti, Malatya daha fazla sefer talep ediyor

Yeni terminal hizmete girdi, beklenti sefer sayılarında artış

Malatya Havalimanı yeni terminal binasının açılmasını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu emeği geçenlere teşekkür etti. Fiziki kapasitenin artırılmasının şehrin ulaşım altyapısı açısından önemli bir yatırım olduğunu vurguladı ve bu yatırıma paralel olarak uçuş seferlerinin artırılmasının elzem olduğunu söyledi.

yatırım ve beklenti:

Sadıkoğlu, yeni terminalin hizmete girmesinin memnuniyet verici olduğunu ancak havalimanının sunduğu altyapı ile uyumlu bir uçuş planlaması yapılmadığını belirtti. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyük şehirlerle bağlantıların yetersiz kaldığını, sefer sayı ve saatlerinin iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap vermediğini aktardı.

sefer yetersizliğinin ekonomik etkileri:

Başkan Sadıkoğlu, uçuş seferlerinin az olmasının ve saatlerin uyumsuz olmasının üretim, ticaret, yatırım ortamı ve turizme olumsuz yansıdığını ifade etti. Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma çabası veren şehir için hava ulaşımındaki eksikliklerin ekonomik toparlanmanın önünde ciddi bir engel oluşturduğunu belirtti.

Üyelerden sıkça gelen şikayetler arasında aynı gün içinde görüşmelerini tamamlayıp Malatya ya dönmek isteyen iş insanlarının uygun uçuş planı bulamaması nedeniyle zaman ve maliyet kaybı yaşaması öne çıkıyor. Sadıkoğlu bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini söyledi.

resmi talep ve beklenti:

MTSO yönetimi, Malatya nın günlük sefer sayısının Elazığ ve Adıyaman illerinin gerisinde kaldığını belirterek adil bir sefer dağılımı talep etti. Bu talep resmi yazıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına iletildi ve yetkililerle görüşmeler yapıldı. Sadıkoğlu, geçici ek seferlerden öte kalıcı ve şehir ihtiyaçlarına cevap veren bir düzenleme istediklerini; ilin siyasetçilerinden de konuyu takip etmelerini beklediklerini söyledi.

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