Yenice'de yaşam kolaylaşıyor: Kalaycılar ve Fatih doğal gaza bağlandı

Yenice'de doğal gaz arzı iki mahalleye ulaştı

Karabük'ün Yenice ilçesinde Kalaycılar ve Fatih mahallelerine doğal gaz arzı sağlandı. Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş ve çok sayıda vatandaş ile yetkilinin katıldığı törende hizmetin mahalle sakinlerine ulaşması kutlandı.

açılış töreninde ortak katılım:

Törene, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Ahmet Mısırlı ve ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, KARGAZ Karabük Bölge Müdürü Cengiz Mancıoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Karakaş, program sırasında vatandaşlarla birlikte meşale yakarak hizmetin hayata geçirilmesini sembolik olarak gerçekleştirdi.

hedefler ve teşekkürler:

Başkan Karakaş, iki mahallenin doğal gaz hizmetiyle yaşam konforunun artırılacağını ve ilçenin gelişimine katkı sağlanacağını vurguladı. Karakaş, hizmetin ilçeye kazandırılmasına destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Ahmet Mısırlı ile KARGAZ yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, doğal gazın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyerek benzer altyapı ve konfor artırıcı projeleri ilçeye kazandırma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE KALAYCILAR VE FATİH MAHALLELERİNDE DOĞAL GAZ ARZI SAĞLANDI.