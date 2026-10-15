Dolar 49,4146 +0,08%
Euro 55,5634 +0,58%
Bist 12.098,50 -0,16%
Altın Gram 6.637,97 +1,71%
EUR/USD 1,1220 +0,56%
Brent Petrol 104,10 -1,85%
--°

Yenice'de yaşam kolaylaşıyor: Kalaycılar ve Fatih doğal gaza bağlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde Kalaycılar ve Fatih mahallelerine doğal gaz arzı sağlandı. Başkan Sertaş Karakaş ile KARGAZ ve ilçe protokolü törene katıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yenice'de yaşam kolaylaşıyor: Kalaycılar ve Fatih doğal gaza bağlandı

Yenice'de doğal gaz arzı iki mahalleye ulaştı

Karabük'ün Yenice ilçesinde Kalaycılar ve Fatih mahallelerine doğal gaz arzı sağlandı. Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş ve çok sayıda vatandaş ile yetkilinin katıldığı törende hizmetin mahalle sakinlerine ulaşması kutlandı.

açılış töreninde ortak katılım:

Törene, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Ahmet Mısırlı ve ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, KARGAZ Karabük Bölge Müdürü Cengiz Mancıoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Karakaş, program sırasında vatandaşlarla birlikte meşale yakarak hizmetin hayata geçirilmesini sembolik olarak gerçekleştirdi.

hedefler ve teşekkürler:

Başkan Karakaş, iki mahallenin doğal gaz hizmetiyle yaşam konforunun artırılacağını ve ilçenin gelişimine katkı sağlanacağını vurguladı. Karakaş, hizmetin ilçeye kazandırılmasına destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Ahmet Mısırlı ile KARGAZ yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, doğal gazın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını dileyerek benzer altyapı ve konfor artırıcı projeleri ilçeye kazandırma çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE KALAYCILAR VE FATİH MAHALLELERİNDE DOĞAL GAZ ARZI SAĞLANDI.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE KALAYCILAR VE FATİH MAHALLELERİNDE DOĞAL GAZ ARZI SAĞLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yatsı namazı sonrası gençlerin gündemi: Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleri
images

Boztepe yeniden yaşam kazanıyor: mobilyalar atölyeden parklara dönüyor
images

Altıntaş'ta şehit aileleri için birlik ve saygı yemeği
images

Eskişehirli balıkçıdan kışa hazırlık çağrısı: bolluk varken stoklayın

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Göbeklitepe ve Halfeti, kültür elçilerini büyüledi

Alaçam'dan dönüşüm hikâyesi: DOA'da 100 bin ambalajı biriktiren ilk kişi

Yatsı namazı sonrası gençlerin gündemi: Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizeleri

Düzce'de sağanak sonrası alt geçitte su birikintisi oluştu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı