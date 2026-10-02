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Yeniceköy'de 750 öğrenci İnegölspor formasıyla buluştu

İnegölspor’un 'Bir çocuğun mutluluğu dünyaya bedel' kampanyası kapsamında Yeniceköy'de iki okulda toplam 750 öğrenciye forma ve eşofman dağıtıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yeniceköy'de 750 öğrenci İnegölspor formasıyla buluştu

İnegölspor kampanyası Yeniceköy'de devam ediyor:

İnegölspor’un "Bir çocuğun mutluluğu dünyaya bedel" kampanyası kapsamında Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Perihan Coşkun İlkokulu ile Abdurrahman Öztarhan İmam Hatip Ortaokulu'nda toplam 750 öğrenciye forma ve eşofman takımları teslim edildi. Kulüp yetkilileri ve kentin protokolü katılımıyla gerçekleştirilen dağıtım, yeni eğitim öğretim yılında da sürüyor.

dağıtımın kapsamı ve önceki aşamalar:

Kampanya metninde yer aldığı şekilde, kent genelinde 60 bin öğrenciye İnegölspor forması ve eşofman ulaştırılacağı vurgulanırken; haberin diğer bölümünde bugüne kadar toplam 5 bin formanın öğrencilere teslim edildiği belirtildi. Geçen eğitim öğretim yılında kırsal bölgelerde başlayan dağıtımların köy okullarında tamamlandığı; merkezde ilkokul ve ortaokulların ardından lise düzeyine geçileceği bildirildi.

Yeniceköy dağıtımı ve katılımcılar:

Son törende Perihan Coşkun İlkokulu'nda 561 öğrenciye, Abdurrahman Öztarhan İmam Hatip Ortaokulu'nda ise 189 öğrenciye forma teslim edildi. Dağıtım törenine Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Şevki Yücel, Jandarma Komutanı Mehmet Durmuş, Emniyet Müdürü Okan Şen, İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu ile kulüp yöneticileri katıldı.

Törende protokol üyeleri ve kulüp yetkilileri, öğrencilere dağıtılan formaların ve eşofman takımlarının hayırlı olmasını diledi. Kulüp yetkilileri, eğitim yılının başında yapılan bu dağıtımların öğrencilere aidiyet duygusu ve spor sevgisi kazandırmayı hedeflediğini söyledi.

İNEGÖLSPOR’UN BAŞLATTIĞI &quot;BİR ÇOCUĞUN MUTLULUĞU DÜNYAYA BEDEL&quot; KAMPANYASI KAPSAMINDA YENİCEKÖY...

İNEGÖLSPOR’UN BAŞLATTIĞI "BİR ÇOCUĞUN MUTLULUĞU DÜNYAYA BEDEL" KAMPANYASI KAPSAMINDA YENİCEKÖY MAHALLESİNDE BULUNAN PERİHAN COŞKUN İLKOKULUNDA VE ABDURRAHMAN ÖZTARHAN İMAM HATİP ORTAOKULUNDA TOPLAM 750 ÖĞRENCİYE FORMALARI TESLİM EDİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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