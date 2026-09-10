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Yeniköy mezarlık çevresinde kaçak kesimlere son verildi

Diyarbakır Bağlar'da Yeniköy Asri Mezarlığı çevresindeki kaçak hayvan kesim noktaları denetlendi; mevzuata uymayan yerler mühürlendi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Yeniköy mezarlık çevresinde kaçak kesimlere son verildi

Denetimler ve uygulanan tedbirler:

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Yeniköy Asri Mezarlığı çevresinde yapılan denetimlerde kaçak hayvan kesimi yapılan mekanlar tek tek incelendi. Kontrollerde mevzuata uygun olmadığı tespit edilen bazı kesim noktalarına müdahale edilerek bu noktalar mühürlendi.

Polis önlemi ve sürecin devamı:

Denetimler öncesinde polis ekipleri, bölgede yaşanabilecek muhtemel olaylara karşı önlem aldı. Yetkililer, gerçekleştirilen kontrollerin ve denetimlerin bölge genelinde devam edeceğini duyurdu.

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE KAÇAK HAYVAN KESİM YERLERİ, DENETİMLERİN ARDINDAN...

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE KAÇAK HAYVAN KESİM YERLERİ, DENETİMLERİN ARDINDAN MÜHÜRLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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