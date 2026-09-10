Yeniköy mezarlık çevresinde kaçak kesimlere son verildi

Denetimler ve uygulanan tedbirler:

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, Yeniköy Asri Mezarlığı çevresinde yapılan denetimlerde kaçak hayvan kesimi yapılan mekanlar tek tek incelendi. Kontrollerde mevzuata uygun olmadığı tespit edilen bazı kesim noktalarına müdahale edilerek bu noktalar mühürlendi.

Polis önlemi ve sürecin devamı:

Denetimler öncesinde polis ekipleri, bölgede yaşanabilecek muhtemel olaylara karşı önlem aldı. Yetkililer, gerçekleştirilen kontrollerin ve denetimlerin bölge genelinde devam edeceğini duyurdu.

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE KAÇAK HAYVAN KESİM YERLERİ, DENETİMLERİN ARDINDAN MÜHÜRLENDİ.