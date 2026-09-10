Kıbrıs gazilerinden kaymakam Köksal’a anlamlı ziyaret

Kıbrıs gazilerinden kaymakam Köksal’a ziyaret

Alaplı ilçesinde, Alaplı Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Gaziler Günü öncesinde Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal'ı makamında ziyaret etti. Heyette dernek Başkanı Muharrem Özdemir ile dernek üyeleri yer aldı.

Ziyaretin detayları:

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede gaziler ve kaymakam bir süre sohbet etti. Kaymakam Köksal, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında gösterilen kahramanlık ve fedakârlıklar için gazilere minnet ve şükranlarını iletti.

Teşekkür ve hatıra:

Köksal, gazilerin vatan uğruna yaptığı fedakârlıkların her zaman hatırlanacağını ve gazilerin toplum için baş tacı olduğunu vurguladı. Nazik ziyaretleri dolayısıyla gazilere teşekkür edildi ve toplantı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE KIBRIS GAZİLERİ, GAZİLER GÜNÜ ÖNCESİNDE ALAPLI KAYMAKAMI SELÇUK KÖKSAL’I ZİYARET ETTİ.