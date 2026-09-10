Kuşadası Körfezi'nde trol tehdidi gölgesinde dört deniz kaplumbağası ölü bulundu

Kuşadası Körfezi'nde ölü deniz kaplumbağaları ve uzman uyarısı

Kuşadası Körfezi'nde son iki gün içinde üç juvenil yeşil deniz kaplumbağası ile bir yetişkin caretta caretta ölü bulundu. Olayı duyuran Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, ölümlerin balık avı sezonunun başlamasıyla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle kaplumbağaların trol ağlarına hedef dışı av olarak takılıp uzun süre su altında kalmaları sonucu boğulmuş olabileceğini belirtti.

Ölü bulunan kaplumbağalar üzerinde yapılan ilk incelemelerde dışarıdan belirgin yara izine rastlanmadığı, bununla birlikte boğulma ihtimalinin göz önünde bulundurulduğu açıklandı. Sürücü, ölen hayvanların gerekli ölçümlerinin yapıldığını ve doku ile kabuk örneklerinin iş birliği içinde oldukları Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a gönderildiğini söyledi.

Trol ağlarının ekosisteme etkileri:

Sürücü, özellikle trol teknelerinin deniz tabanı boyunca sürükledikleri ağların sadece hedef balık stoklarını değil, körfezin bütün ekosistemini etkilediğini vurguladı. Açıklamada trol faaliyetlerinin Posidonia oceanica gibi deniz çayırlarını tahrip ettiği, deniz tabanındaki taş ve habitatların yerinden oynatıldığı ve buna bağlı olarak balıkların yaşam alanlarının bozulduğu kaydedildi. Ayrıca bu tahribatın denizel biyoçeşitliliğe zarar verdiği ve su altı arkeolojisi açısından önem taşıyan kalıntı ve amforaların risk altında olduğuna dikkat çekildi.

Sürücü, körfezin kıyıya yakın bölgelerinde dahi geceleri trol teknelerinin avlandığının gözlemlendiğini belirterek bu tür faaliyetlerin hem koruma altındaki türlerin hedef dışı avlanma riskini artırdığı hem de yerel kıyı balıkçılığını olumsuz etkilediğini söyledi.

lastiklerin ve atıkların ekolojik zararı:

Açıklamada trol teknelerinin küpeştelerinde usturmaça olarak kullandıkları atık araç lastiklerinin de ayrı bir sorun olduğu ifade edildi. Denize bırakılan lastiklerin Posidonia çayırlarının üzerine bırakıldığında fiziksel zarar verdiği, deniz canlılarının barınma, beslenme ve üreme alanlarını olumsuz etkilediği belirtildi. EKODOSD, Posidonia oceanica çayırlarının yalnızca çok sayıda deniz canlısına yaşam alanı sağlamakla kalmayıp karbon tutumu ve kıyı koruma açısından da büyük önem taşıdığını hatırlattı.

Sürücü, Kuşadası Körfezi'nin deniz kaplumbağalarının yanı sıra yunuslar, Akdeniz fokları ve birçok deniz canlısı için yaşam alanı olduğuna vurgu yaptı ve körfezin deniz tabanını tahrip eden faaliyetlerden korunması gerektiğini belirtti.

EKODOSD, olası trol kaynaklı ölümlerin aydınlatılması ve benzer vakaların tekrarlanmaması için körfezin trol avcılığına kapatılması çağrısında bulundu. Dernek, bu talebin hem denizel biyoçeşitliliğin korunması hem de yerel kıyı balıkçılığının sürdürülebilir gelişimi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Olayın tespitinde duyarlılık göstererek kaplumbağaları bildiren Seval Fatma Kadı, Ayşe Gerçek, Erkan Beydilli ve Ataberk Dayan'a teşekkür edildi. Yapılan ilk işlemler ve örnek gönderimleri sonrası Prof. Dr. Oğuz Türkozan ve ilgili birimlerle yürütülecek analizlerin, ölümlerin kesin nedenine ışık tutması bekleniyor.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü son olarak, Kuşadası Körfezi'nin korunmasının yalnızca deniz canlılarını değil geleceğimizi korumak anlamına geldiğini söyleyerek, yetkilileri ve yerel paydaşları acil önlem almaya çağırdı.

KUŞADASI KÖRFEZİ’NDE BALIK AVI SEZONUNUN BAŞLAMASININ ARDINDAN 4 DENİZ KAPLUMBAĞASI ÖLÜ BULUNURKEN, KAPLUMBAĞALARIN TROL AĞLARINA HEDEF DIŞI AV OLARAK YAKALANIP BOĞULMUŞ OLABİLECEĞİNİ BELİRTEN EKODOSD BAŞKANI BAHATTİN SÜRÜCÜ, KÖRFEZİN TROL AVCILIĞINA KAPATILMASI ÇAĞRISINDA BULUNDU.