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Yenipazar'da eğitim hizmetlerinde iş birliği ve koordinasyon ön plana çıktı

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Serkan Akyol başkanlığında yapılan toplantıda eğitim hizmetlerinin etkin ve koordineli yürütülmesi ele alındı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yenipazar'da eğitim hizmetlerinde iş birliği ve koordinasyon ön plana çıktı

Yenipazar'da kurum içi değerlendirme toplantısı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurum içi değerlendirme toplantısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya şube müdürleri ve müdürlük personeli katıldı.

toplantıda ele alınan konular:

Gündemde kurum içi işleyişin değerlendirilmesi, devam eden çalışmaların durumu ve eğitim hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik konular yer aldı. Katılımcılar mevcut uygulamaları gözden geçirerek, sorun alanları ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

gelecek adımlar ve koordinasyon:

Toplantıda, kurum içi iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine vurgu yapıldı. İlgili birimler arasında iletişimin sıklaştırılması, sorumlulukların netleştirilmesi ve izleme mekanizmalarının düzenlenmesi gibi adımların atılması kararlaştırıldı. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitim çalışmalarını koordineli şekilde sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME...

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KURUM İÇİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENEREK EĞİTİM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR ELE ALINDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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