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İETT garajındaki iddiaları gündeme taşıyan çalışan beraat etti, tazminat davası hazırlığında

Cihan Demirel, Sarıgazi İETT garajındaki usulsüzlükleri belgeleyip şikâyet etti; beraat kararı kesinleşti, yaklaşık 7 bin belgeyle tazminat davası açacağını açıkladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İETT garajındaki iddiaları gündeme taşıyan çalışan beraat etti, tazminat davası hazırlığında

dava süreci ve karar:

Sarıgazi İETT Garajı'nda motor mekanik ustasıyken bakım, onarım ve ihale süreçlerindeki usulsüzlük iddialarını sosyal medya ve resmi mercilere taşıyan Cihan Demirel hakkında Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından şikâyet yoluyla dava açılmıştı. İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama sonunda Demirel için verilen beraat kararı, şirket vekilinin istinaf başvurusunun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi tarafından esastan reddedilmesiyle kesinleşti.

sunulan kanıtlar ve mahkemedeki savunma:

Demirel yargılama sürecinde mahkemeye fotoğraf, video ve yazışmalar da dahil olmak üzere çok sayıda belge sunduğunu belirtti. Mahkeme kayıtlarına göre Demirel, garajlarda kullanılan parçalar, yapılan bakım işlemleri ve araç muayenelerine ilişkin delilleri dosyaya ekledi. Demirel, sürece ilişkin olarak mahkemede; "Elimde yaklaşık 7 bin kanıt var" ifadelerini kullandı ve istinaf aşamasında karşı tarafın itirazlarının reddedildiğini vurguladı.

tehdit ve rüşvet iddiaları:

Süreç boyunca karşılaştığını öne sürdüğü baskılara da değinen Demirel, iddialarını geri çekmesi için tehdit edildiğini ve kendisine rüşvet teklif edildiğini söyledi. Bu iddialara dair mesaj ve görüşme kayıtlarının elinde bulunduğunu belirten Demirel, "Hiçbir tehditten yılmadım, davamın sonuna kadar arkasında durdum. Devletin resmi makamları beni ne zaman çağırırsa ifade vermeye hazırım" diyerek savunmasını özetledi.

tazminat davası hazırlığı:

Berat kararının kesinleşmesinin ardından Demirel, hakkında yapılan paylaşımlar ve süreçte uğradığını düşündüğü zararlar nedeniyle hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Hem maddi hem de manevi tazminat talebiyle bir dava açmayı planladığını belirten Demirel, yaşadıklarını ve dosyaya sunduğu kanıtları gerekçe göstererek hukuk mücadelesine tazminat davasıyla devam edeceğini ifade etti. Ayrıca meslektaşlarına, baskı ve mobbing karşısında susmamaları çağrısında bulunarak kamu kaynaklarının doğru kullanılmasının önemine işaret etti.

İETT GARAJLARINDAKİ BAKIM, ONARIM VE İHALE SÜREÇLERİNDE USULSÜZLÜK YAPILDIĞI İDDİALARINI GÜNDEME...

İETT GARAJLARINDAKİ BAKIM, ONARIM VE İHALE SÜREÇLERİNDE USULSÜZLÜK YAPILDIĞI İDDİALARINI GÜNDEME TAŞIYAN CİHAN DEMİREL HAKKINDA AÇILAN DAVADA VERİLEN BERAAT KARARI İSTİNAF MAHKEMESİNİN KARARIYLA KESİNLEŞTİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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