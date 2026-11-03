Bandırma'da esnaf kovalarla alevlere karşı seferber oldu

Yangının çıkışı ve yükselen duman:

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bir çöp konteynerinde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre konteynere atılan yanıcı bir madde nedeniyle içeride alev çıktı ve kısa sürede yoğun duman yükseldi. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar ile iş yeri sahipleri durumu görünce alarma geçti.

Müdahale ve çevredekilerin çabası:

Alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için esnaf ile vatandaşlar iş yerlerinden temin ettikleri kovalarla su taşıyarak müdahale etti. Oluşan yoğun duman cadde üzerinde endişe yarattı, ancak çevredekilerin koordineli çabası sayesinde yangının kısa sürede kontrol altına alınması sağlandı. Müdahale anındaki çabalar, olayın daha büyük bir zarara dönüşmesini engelledi.

Olayın ardından değerlendirme:

Yetkililerden yapılan açıklamada yangının konteynere atılan yanıcı bir maddeden kaynaklandığı bilgisi alındı. Çevredekilerin anında müdahalesi takdir topladı ve olay bölgesinde kısa süreli bir tedirginlik yaşandı. Yangının büyümeden söndürülmesi, benzer olaylara karşı yerel dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi.

BANDIRMA'DA ÇÖP KONTEYNERİ ALEV ALDI, ESNAF KOVALARLA MÜDAHALE ETTİ