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Yenipazar'da mesleki eğitimde uygulamaya dayalı dönüşüm hedefleniyor

Yenipazar Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, doğalgaz dönüşümü ve uygulamalı eğitimin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:06

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yenipazar'da mesleki eğitimde uygulamaya dayalı dönüşüm hedefleniyor

Yenipazar Mesleki Eğitim Merkezi'nde inceleme:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, Aydın’ın Yenipazar ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde değerlendirdi. Akyol, okul yönetimiyle bir araya gelerek kurumda başlatılan doğalgaz dönüşüm süreci hakkında bilgi aldı ve teknik altyapı ile eğitim ortamlarının iyileştirilmesi konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Görüşmeler sırasında okul yönetimi, dönüşümün uygulanma aşamaları ve eğitim-öğretim sürecine olası etkileri hakkında detaylı bilgi sundu. Akyol, süreçlerin takipçisi olunacağını belirterek hem fiziksel altyapının hem de eğitim kalitesinin birlikte güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

öğretmen buluşması ve uygulamalı eğitim odakları:

Program kapsamında Akyol, öğretmenlerle bir araya gelerek mesleki eğitimin niteliğini artırmaya yönelik değerlendirmeler yaptı. Toplantıda, öğrencilerin teorik bilgiyle sınırlı kalmaması, uygulamalı eğitimlerle desteklenmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Öğretmenler, atölye ve laboratuvar olanaklarının güçlendirilmesinin yanı sıra sektörel iş birliklerinin artırılması gerektiğini aktardı. Akyol, öğretmenlerin sahadaki deneyimlerinin ve geri bildirimlerinin politika oluşturma sürecinde değerli olduğunu belirtti.

üretim, istihdam ve gelecek vizyonu:

Akyol, mesleki eğitimin ülke için taşıdığı öneme dikkat çekerek, üretim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Öğrencilerin edindikleri bilgi ve becerileri üretime dönüştürebilen, mesleğini seven ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesinin öncelik olduğunu ifade etti.

Konuşmasında, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin 'Köklerden Geleceğe' anlayışı doğrultusunda; erdem, değer ve becerilerle donatılmış nesiller yetiştirme hedefinin sürdüğünü belirten Akyol, mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

Akyol’un değerlendirmeleri, Yenipazar Mesleki Eğitim Merkezi’nin hem eğitim altyapısının iyileştirilmesi hem de öğrencilerin iş hayatına hazırlanmalarında uygulamaya dönük adımlar atılması yönünde yeni bir ivme kazanacağını gösteriyor.

AYDIN&#039;IN YENİPAZAR İLÇESİNDE MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDERKEN...

AYDIN'IN YENİPAZAR İLÇESİNDE MESLEKİ EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDERKEN, İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERKAN AKYOL, MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ'NDE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ VE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM SÜRECİ HAKKINDA BİLGİ ALDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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