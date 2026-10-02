Yenipazar'ın sekiz köşeli şapkası usta-çırak geleneğiyle yeni nesle öğretiliyor

Yenipazar'da geleneksel şapka eğitimi başlıyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, geçmişten günümüze taşınan sekiz köşeli şapka geleneğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde bir kurs açılıyor. Önümüzdeki hafta başlayacak kurs kapsamında ilçenin köklü zanaatlarından biri olan şapka yapımı, usta ve öğreticiler tarafından kursiyerlere uygulamalı yöntemlerle öğretilecek.

kursun amacı ve kapsamı:

Kursun temel amacı, Yenipazar'a özgü bu geleneksel el sanatının canlı tutulması ve bilgi birikiminin sistematik şekilde yeni nesillere aktarılmasıdır. Katılımcılar kurs boyunca şapkanın hazırlanış aşamaları, malzeme seçimi, kalıp ve dikiş teknikleri ile süsleme yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenecek. Program, teorik bilginin yanı sıra yoğun uygulama saatleriyle usta-çırak ilişkisini canlandırmayı hedefliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen kurs, yerel kültürel mirasın belgelemeye ve yaygınlaştırmaya uygun bir eğitim modeliyle sürdürülmesini sağlayacak. Kursiyerlerin edindiği becerilerin ileride yerel üretime ve kültürel etkinliklere katkı vermesi bekleniyor.

usta-çırak aktarımı ve yerinde değerlendirme:

Kurs öncesinde çalışmalar yerinde değerlendirildi; Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol ziyarette bulundu ve okul yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi öğretmeni Betül Tuğba Curebay ile ilçenin son ustalarından Nedim Samancı hazır bulundu.

Nedim Samancı, geleneksel şapkanın yapım sürecini uygulamalı olarak öğretmen Betül Tuğba Curebay'a göstererek yılların bilgi ve deneyimini paylaştı. Bu görüşme, kursun içeriğinin usta deneyimiyle harmanlanarak şekillendirilmesine zemin hazırladı.

İlçe yetkilileri kursla birlikte şapka yapımının yeniden usta-çırak ilişkisi içerisinde yaşatılacağını ve kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara taşınacağını vurguladı. Kursun başlamasıyla birlikte Yenipazar'daki bu özgün zanaatın hem eğitim hem de toplum yaşamında görünürlüğünün artması amaçlanıyor.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TAŞINAN GELENEKSEL SEKİZ KÖŞELİ ŞAPKA YAPIMININ GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BÜNYESİNDE KURS AÇILACAK. ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLAYACAK KURS KAPSAMINDA İLÇENİN KÖKLÜ ZANAATLARINDAN OLAN ŞAPKA YAPIMI, USTA VE ÖĞRETİCİLER TARAFINDAN KURSİYERLERE AKTARILACAK.