Yenişehir'de kadınlara özel spor salonu yenilenerek kapılarını açtı

yenişehir kadın spor salonu hizmete alındı

Yenişehir Belediyesi tarafından yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı ve Kadın Spor Salonu yenilenmiş yüzüyle halkın kullanımına açıldı. Salon, özellikle kadınların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini desteklemeye yönelik olarak fiziki şartlarda iyileştirmeler geçirildi.

yenileme çalışmasının kapsamı:

Belediye yetkilileri, salonun altyapı ve donanımının gözden geçirildiğini, bakım-onarım ile birlikte kullanım konforunu artıracak düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Yapılan müdahaleler arasında zemin, aydınlatma, havalandırma ve hijyen unsurlarının güçlendirilmesi yer aldı; böylece spor yapan kadınlar için daha güvenli ve konforlu bir ortam oluşturuldu.

hedefler ve beklentiler:

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, kadınların sosyal yaşamda ve spor faaliyetlerinde daha fazla yer almalarını önemsediklerini vurguladı. Başkan Özel şu ifadeleri kullandı: Kadınların sağlıklı bir yaşam sürmelerine, spor yapmalarına ve kendilerine zaman ayırmalarına imkân sağlayan Kadın Spor Salonumuzu yenilenen yüzüyle hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Amacımız, kadınların kendilerini rahat hissedebilecekleri, spor yapmaktan keyif alacakları nitelikli alanlar oluşturmak. Daha sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir Yenişehir için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilenen salonumuzun tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum

Yetkililer, salonun kadınlara özel programlar, kurslar ve düzenli spor etkinlikleriyle aktif kullanıma açılacağını; kayıt ve kullanım koşullarının belediyenin resmi kanalları aracılığıyla duyurulacağını söyledi. Yenilenen tesisin, kadınların spor yapma oranını artırarak toplum sağlığına olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

Yenişehir Belediyesi, benzer iyileştirme çalışmalarını diğer sosyal ve spor alanlarında da sürdürmeyi planladığını açıkladı.

YENİŞEHİR BELEDİYESİ KADIN SPOR SALONU, GERÇEKLEŞTİRİLEN YENİLEME ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YENİLENEN YÜZÜYLE HİZMETE AÇILDI.