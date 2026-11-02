Eskişehir'de arabasız pazar: cadde çocukların ve ailelerin günü oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Arabasız Pazar uygulaması yoğun ilgi gördü

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 Eskişehir Yılı etkinlikleri kapsamında hayata geçirilen Arabasız Pazar uygulaması, şehir sakinlerini bir araya getirdi. Atatürk Bulvarı'nın belirli bir bölümü 12.00-18.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılarak cadde, motorlu taşıtlardan arındırıldı ve vatandaşların kullanımına açıldı.

Uygulama, özellikle çocukların bisiklet, scooter ve patenleriyle caddeyi özgürce kullanabildiği bir gün olarak öne çıktı. Gün boyu cadde, çocukların neşesi, ailelerin yürüyüşleri ve açık havada geçirilen zamanlarla renklendi.

etkinlikler ve katılımcı profili:

Etkinlik programı her yaştan vatandaşa yönelik olarak tasarlandı. ESMEK atölyelerinden çevre ve su bilinci çalışmalarına, arama kurtarma ve itfaiye gösterilerinden çocuk oyun alanlarına kadar pek çok etkinlik gün boyunca devam etti. Kent sakinleri, işlek bir caddenin araç trafiğinden arındırılmasıyla günlük rutinlerinin dışına çıkarak aileleriyle birlikte vakit geçirme fırsatı buldu.

Arabasız Pazar'ın en canlı görüntülerini yine çocuklar oluşturdu; aileleriyle alana gelen minikler, oluşturulan oyun alanlarında eğlenirken caddeyi güvenle kullandı ve açık havada zaman geçirmenin keyfini yaşadı.

hayvan sahiplenme etkinliği ve farkındalık çalışmaları:

Etkinlik kapsamında hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla da özel bir alan ayrıldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ile Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu iş birliğinde düzenlenen Satın Alma, Sahiplen etkinliği vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Günün duygusal anlarından biri, etkinlik sırasında bir vatandaşın kedi sahiplenmesi oldu. Kediyi ailesine katan vatandaş, hayvan sahiplenmenin önemine dikkat çekerek Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti ve minik kedinin artık sıcak bir yuvası olduğunu belirtti.

Ocak ayında başlatılan ve her ayın son pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan Arabasız Pazar uygulaması, bu kez kasım ayının ilk pazarında düzenlendi. Etkinlik, kent merkezinde araçsız alanların halk tarafından nasıl değerlendirilebileceğine dair somut bir örnek sundu ve katılımcılardan olumlu geri bildirim aldı.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 2026 ESKİŞEHİR YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA HAYATA GEÇİRİLEN ARABASIZ PAZAR UYGULAMASI ESKİŞEHİRLİLERİ BİR ARAYA GETİRDİ. ATATÜRK BULVARI'NIN BELİRLİ BİR BÖLÜMÜNÜN 12.00-18.00 SAATLERİ ARASINDA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILMASIYLA KENT SAKİNLERİ, CADDEYİ ÖZGÜRCE KULLANMANIN VE AÇIK HAVADA BİRLİKTE VAKİT GEÇİRMENİN KEYFİNİ YAŞADI.