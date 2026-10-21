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Yerel yönetimler bağımlılıkla mücadelede önleme ve koordinasyonu önceliklendirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sempozyumda bağımlılıkla mücadelede önleyici hizmetler, danışmanlık ve kurumlar arası iş birliğinin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yerel yönetimler bağımlılıkla mücadelede önleme ve koordinasyonu önceliklendirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sempozyumda sahadan sunum yaptı:

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen Bağımlılıkta Güncel Yaklaşımlar sempozyumunda yerel yönetimlerin bağımlılıkla mücadeledeki rolünü öne çıkardı. Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi çatısı altındaki ekip, panelde uygulamadaki deneyimlerini ve önleyici yaklaşımları paylaştı.

Merkezin sunumu ve yaklaşımı:

Panelde görevli sosyal hizmet uzmanı Berfin Ayyıldız, Önleme, Danışmanlık ve İş Birliğiyle Yerel Yönetimin Bağımlılık Alanındaki Rolü başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunum öncesinde merkezin hazırladığı kamu spotu katılımcılara izletildi. Ayyıldız, bağımlılığın dil, din, ırk, meslek, cinsiyet ve gelir ayrımı gözetmeksizin herkesi etkileyebileceğini belirterek, bunun irade sorunu değil; tedavi edilebilir bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı.

Koruyucu hizmetler ve erişim ilkeleri:

Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nin çalışmaları, koruyucu ve önleyici programlar ile danışmanlık hizmetlerini bir araya getiriyor. Merkezde sunulan hizmetlerin gizlilik, ayrım gözetmeme ve anadilde hizmet ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğü, bireylerin ve ailelerin ihtiyaçlarına duyarlı bir yaklaşımın benimsendiği aktarıldı.

Koordinasyon ve kurumsal iş birliği:

Ayyıldız, bağımlılıkla mücadelede kamu kurumları, sağlık kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti ve kent genelinde oluşturulan koordinasyon yapısı hakkında bilgi verdi. Ayrıca merkez tarafından yürütülen yurt içi ve yurt dışı kurumlarla deneyim paylaşımı faaliyetleri de katılımcılara aktarıldı.

Uygulamadaki öncelikler ve hedeflenen sonuçlar:

Yerel yönetimlerin toplumla doğrudan temas kurabilmesinin erken ihtiyaç tespiti ve bireylerin uygun hizmetlere yönlendirilmesi açısından bir avantaj sağladığı belirtildi. Sunumda, toplumsal farkındalık eğitimleri, çocuklara yönelik önleme atölyeleri, hane ziyaretleri ile bireylerin ve ailelerin tedavi süreçlerine yönlendirilmesi ve tedavi sonrası sosyal uyumlarının desteklenmesi gibi uygulamalar detaylandırıldı. Panel, bağımlılıkla mücadelede bütüncül ve koordineli çalışmaların gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DİCLE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN...

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DİCLE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "BAĞIMLILIKTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR" SEMPOZYUMUNDA YEREL YÖNETİMLERİN BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDEKİ ROLÜNÜ ELE ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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