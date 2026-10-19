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Yerelden merkeze köprü: Bayburt valisi muhtarların önemini vurguladı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajında muhtarların vatandaş ile devlet arasında kurduğu bağ ve yerel yönetimdeki rolünü vurguladı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yerelden merkeze köprü: Bayburt valisi muhtarların önemini vurguladı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın mesajı:

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda muhtarların kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesinde üstlendiği sorumluluklara dikkat çekti.

Muhtarların yerel görevleri:

Vali Eldivan, mahalle ve köylerin ihtiyaçlarının belirlenmesinde, vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesinde ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde muhtarların önemli roller üstlendiğini belirtti. Mesajında, "Mahalle ve köylerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesinde, vatandaşlarımızın taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesinde ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli sorumluluklar üstlenen muhtarlarımız, yerel yönetim anlayışımızın temel unsurlarındandır." ifadelerine yer verdi.

Vefa ve teşekkür çağrısı:

Vali Eldivan, devlet ve vatandaş arasındaki bağı güçlendiren muhtarlara teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızla devletimiz arasında güçlü bir bağ kurarak özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlık, huzur ve görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

VALİ ELDİVAN: &quot;MUHTARLARIMIZ YEREL YÖNETİM ANLAYIŞIMIZIN TEMEL UNSURLARINDANDIR&quot;

VALİ ELDİVAN: "MUHTARLARIMIZ YEREL YÖNETİM ANLAYIŞIMIZIN TEMEL UNSURLARINDANDIR"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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