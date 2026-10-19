Yerelden ses veren temsil: Karabük'te muhtarlar günü töreni

Karabük'te muhtarlar günü töreni

Karabük'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Yenişehir Anıtı'nda düzenlenen törende çelenk sunma ve anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Törenin akışı:

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Program, anma töreninin hemen ardından yapılan konuşmalarla sürdü.

Muhtarlığın yeri ve vurgular:

Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Ozan Özçelik, muhtarlık kurumunun 200 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek kurumun milletin sesi ve devletin yereldeki temsilcisi olduğunu vurguladı ve muhtarlar gününü tebrik etti.

Programa Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, kurum müdürleri, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. Konuşmanın ardından program sona erdi.

KARABÜK'TE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA YENİŞEHİR ANITI'NDA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.