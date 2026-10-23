Yerköy'de hızlı müdahale yangının büyümesini engelledi

Yerköy'de iş yerine çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, Bekir Bozdağ Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden yükselen duman ve alevleri gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

itfaiyenin müdahalesi ve soğutma çalışması:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Yerköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlerin çevredeki binalara sıçrama riskini ortadan kaldırmak için hızla müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Müdahalenin ardından olası alev noktalarında kapsamlı soğutma çalışması yapıldı.

hasar tespiti ve inceleme:

Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar oluştuğu bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde teknik inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadeleri ve yapılacak tespitlerle yangının nedeni netleştirilmeye çalışılacak.

YOZGAT'IN YERKÖY İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.-