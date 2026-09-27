Yerleşimlerde görülen yılanlar titiz çalışma sonrası doğal yaşamına geri döndü

Hatay'ın Antakya ve Hassa ilçelerinde farklı noktalarda yerleşim alanlarına giren yılanların görülmesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine intikal eden ekipler, kısa sürede kontrol sağlamak için çalışma başlattı.

Müdahale ve yakalama:

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma sonucu yılanlar zarar verilmeden yakalanarak kontrol altına alındı. Müdahale sırasında hem insanların hem de hayvanların güvenliği öncelikli tutuldu ve panik yaratmadan hareket edildi.

Doğaya bırakma ve yerleşim güvenliği:

Yakalanan yılanlar, uygun şartlarda doğal yaşam alanlarına bırakılarak yerleşim yerlerinden uzaklaştırıldı. Ekipler, benzer vakalarda sakin olunmasını, görülen yılanların yetkililere bildirilmesini ve müdahale sırasında profesyonellerin yönlendirmelerine uyulmasını önerdi.

Yerel ekiplerin zamanında ve kontrollü müdahalesi, hem insan sağlığı hem de yaban hayatı açısından olası riskleri en aza indirdi. Bölgede yaşayanlar için genel güvenlik önlemlerinin alınması, benzer olayların hızlı ve güvenli şekilde çözülmesine katkı sağlıyor.

ANTAKYA VE HASSA’DA YERLEŞİM YERLERİNDE GÖRÜLEN YILANLAR EKİPLER TARAFINDAN YAKALANARAK DOĞAL YAŞAM ALANLARINA BIRAKILDI.