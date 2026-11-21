Ankara mağaza açılışıyla tanıtım

Savunma, güvenlik ve arama-kurtarma alanlarına yönelik yerli ve milli teknik tekstil ürünleri geliştiren kadın girişimci Fatma Şahin İşler, Ankara'da açılan ilk mağazasıyla üretim portföyünü kamuoyuna tanıttı. Etkinlikte davetliler, üretim hattının yanı sıra geliştirilen yüksek performanslı giysi ve ekipmanları özel deneyim alanlarında inceleme fırsatı buldu.

Deneyim alanı ve öne çıkan ürünler:

Mağaza açılışında kurulan deneyim alanında katılımcılar, eksi 25 dereceye ayarlanmış soğutma kabinine girerek soğuk iklim giyim sistemlerinin ve taktik ekipmanların performansını doğrudan test etti. Organizasyonda ayrıca yüksek ısı ve doğrudan aleve karşı koruma sağlayan ateşe dayanıklı takım elbiseler, eksi 39 dereceye kadar kullanılabilen taktik uyku tulumları ve gelişmiş çadır sistemleri gibi zorlu saha şartlarına yönelik çözümler sergilendi.

İhracat, onaylı tedarik ve sektör iş birlikleri:

1994'ten bu yana teknik tekstil ve soğuk iklim ekipmanları üretimi yapan İşler, ürünlerini başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere farklı ülkelere ve yabancı ordulara ihraç ediyor. 2016'da faaliyetlerini savunma, güvenlik, arama-kurtarma ve zorlu saha operasyonlarına yoğunlaştıran girişimci, yerli üretim kapasitesini sektördeki diğer paydaşlarla buluşturmayı amaçladığını aktardı.

Tasarım ve üretim anlayışı

İşler, geliştirdikleri ürünlerin tasarım sürecinin hammaddeden başladığını vurguluyor: "İstediğiniz hammaddeleri bulamıyorsunuz ve istediğiniz performansı alamıyorsunuz. O yüzden hammadde tasarımı, doğru hammadde seçimi, devamında da saha kullanımına yönelik olarak sahada askerin ihtiyacı olan ürünün tasarlanması ve oradaki olayın çözümlenmesine kadar devam eden bir süreç oluyor." Tasarımın ardından ürünler sahada test edilerek performans değerlendirmesine tabi tutuluyor.

Kadın girişimci bakışı ve ekip yapısı:

Türkiye'de savunma sanayii ve teknik tekstil alanında nadir girişimcilerden biri olduğunu belirten İşler, kadın girişimciler arasında bu kapsamda çalışanlardan biri olduğunu söyledi. "Şirketin sadece kurucusu değil, aynı zamanda şirketteki bütün tasarım ve Ar-Ge tarafının yöneticisi de benim. İyi ve güçlü bir ekibimiz var." ifadelerini kullandı. İşler ayrıca şirketin patentli ürünleri bulunduğuna dikkat çekti.

Motivasyon ve başlangıç hikâyesi:

Geliştirdiği ürünlerin en büyük motivasyon kaynağını askerler olarak tanımlayan İşler, "Burada en büyük motivasyonumuz askerimiz. Çünkü ben askerimize çok önem veriyorum." dedi. İşe merakının üniversite yıllarında dağcılıkla başladığını aktaran girişimci, "Üniversitedeyken dağcılık yapıyordum, 35 yıl oluyor. Aslında birazcık dağcılık merakıyla başladı. Uyku tulumu üretimiyle başladık ve kısa süre sonra askerlerimizle çalışma fırsatı doğdu." sözleriyle üretimin kökenine dair kişisel hikâyesini paylaştı.

Fatma Şahin İşler'in çalışmaları, yerli teknik tekstilde mühendislik odaklı bir yaklaşımı ve sahada doğrudan test edilen çözümleri birleştiriyor; Ankara'daki mağaza ise bu ürünlerin profesyonel kullanıcılarla buluşması için yeni bir gösterim alanı oluşturuyor.

SAVUNMA, GÜVENLİK VE ARAMA-KURTARMA ALANLARINA YÖNELİK YERLİ VE MİLLİ TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ GELİŞTİREN KADIN GİRİŞİMCİ FATMA ŞAHİN İŞLER, ANKARA'DA AÇILACAK İLK MAĞAZASIYLA ÜRETİM ÇALIŞMALARINI TANITTI.