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Yeşilova'da altyapı yenileniyor: MUSKİ 1.500 metrelik içme suyu hattı döşüyor

MUSKİ, Marmaris Bozburun Yeşilova Mahallesi'nde 1.500 metre yeni içme suyu hattı kuruyor; yaklaşık 50 mesken düzenli suya kavuşacak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yeşilova'da altyapı yenileniyor: MUSKİ 1.500 metrelik içme suyu hattı döşüyor

MUSKİ, Marmaris Bozburun Yeşilova Mahallesi'ne 1.500 metrelik hat döşüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Marmaris Bozburun Yeşilova Mahallesi’nde içme suyu altyapısını düzenlemek üzere yaklaşık 1.500 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattının imalatına başladı.

Çalışmanın kapsamı:

Hattın tamamlanıp devreye alınmasıyla birlikte bölgede yer alan yaklaşık 50 mesken daha düzenli içme suyu hizmeti almaya başlayacak. Yeni şebekenin işletmeye girmesi sonrası mevcut abonelikler yeni hat üzerinden hizmet almaya başlayacak; böylece Yeşilova Mahallesi’nin içme suyu altyapısı daha düzenli ve sistemli bir yapıya kavuşacak.

Mahalle sakinlerinin değerlendirmesi:

Yeşilova Mahallesi sakinlerinden Alp Alp, bölgedeki eski durumu anlatarak, "Su problemi çok büyük yaşadık. Devamlı kuyulardan bidonlarla su aldık. Şu an hiç su problemi yok. Bir de bu çalışmaların olması bizler için çok iyi. Gayet memnunuz. Her işleri gönlünce olsun. MUSKİ’nin bu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Yeşilova Mahallesi Muhtarı Salih Yılmaz da geçmişte yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, "İki yıl öncesine kadar sularımız yetersizdi. Su sıkıntısı büyük bir şeydi burada. Yani tankerlerle kuyulardan çekiyorduk, kuyulardan takviye ediyorduk tankerlerle. Bizi rahatlatacak, yani mahallemizi rahatlatacak çalışmalardan dolayı. Ahmet Aras’a ve MUSKİ Genel Müdürümüze teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yeni hattın devreye alınmasıyla mevcut aboneliklerin yeni hat üzerinden hizmet almaya başlayacağı ve Yeşilova Mahallesi’nde içme suyu altyapısının daha düzenli hale geleceği bildirildi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MARMARİS BOZBURUN...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MARMARİS BOZBURUN YEŞİLOVA MAHALLESİ’NDE İÇME SUYU ALTYAPISININ DAHA DÜZENLİ HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA 1.500 METRE UZUNLUĞUNDA YENİ İÇME SUYU HATTININ İMALATINA BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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