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Yeşilyurt'ta hastane önünde sıcak çorba ile toplumsal dayanışma güçleniyor

Yeşilyurt Belediyesi ile Kent Konseyi, Hasan Çalık Devlet Hastanesi önünde her sabah hasta ve yakınlarına sıcak çorba ikramı başlattı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yeşilyurt'ta hastane önünde sıcak çorba ile toplumsal dayanışma güçleniyor

Yeşilyurt'ta hastane önünde sıcak çorba ikramı

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle hayata geçirilen 'Bir Tas Çorba, Bir Gönül' projesi kapsamında Hasan Çalık Devlet Hastanesi önünde hasta, hasta yakınları ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı.

projenin uygulaması:

Proje, ilçe genelinde sosyal dayanışmayı artırmak amacıyla planlandı. Her gün 08:00 ile 10:00 arasında hastane önünde kurulan noktada gerçekleştirilen ikramlarla, bekleme süresini daha katlanılabilir kılmak ve temel ihtiyaçlara anlık cevap vermek hedefleniyor.

toplumsal hedef ve açıklama:

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun farklı kesimlerine ulaşmanın amaçlandığı belirtildi. Uygulamanın, hem pratik yardım sağladığı hem de hasta yakınları için moral desteği oluşturduğu vurgulandı.

YEŞİLYURT’TA HASTA VE HASTA YAKINLARINA SICAK ÇORBA İKRAMI

YEŞİLYURT’TA HASTA VE HASTA YAKINLARINA SICAK ÇORBA İKRAMI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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