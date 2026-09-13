Yeşilyurt'ta sokak kavgası kanlı bitti: genç ağır yaralandı

Olay, saat 19.30 sıralarında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine ara sıra gelen A.B. (21) ile henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Olayın gelişimi:

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.B. karın bölgesinden bıçaklandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar ve görgü tanıkları durumu polise bildirdi.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Ağır yaralanan genç, çevredeki kişiler tarafından özel araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yetkililer A.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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