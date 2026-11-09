YHT'de epilepsi krizi: yolcu Eskişehir'de hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Ankara-İstanbul seferini yapan YHT'de saat 20.00 sıralarında seyir halindeyken İ.A. isimli yolcu aniden fenalaşarak epilepsi krizi geçirdi. Yaşanan durumun bildirilmesi üzerine tren kontrol amacıyla Eskişehir Garında durduruldu.

Müdahale ve nakil:

Garda hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri, trene girerek fenalaşan İ.A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Tekerlekli sandalye ile perona indirilen yolcu, ambulansa aktarılıp tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.

Hastanın durumu:

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi altına alınan İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANKARA-İSTANBUL SEFERİNİ GERÇEKLEŞTİREN YÜKSEK HIZLI TREN'DE (YHT) EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİREN BİR YOLCU, TRENİN ESKİŞEHİR GARI'NDA DURDURULMASININ ARDINDAN SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI.