YHT'de epilepsi krizi: yolcu Eskişehir'de hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:
Ankara-İstanbul seferini yapan YHT'de saat 20.00 sıralarında seyir halindeyken İ.A. isimli yolcu aniden fenalaşarak epilepsi krizi geçirdi. Yaşanan durumun bildirilmesi üzerine tren kontrol amacıyla Eskişehir Garında durduruldu.
Müdahale ve nakil:
Garda hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri, trene girerek fenalaşan İ.A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Tekerlekli sandalye ile perona indirilen yolcu, ambulansa aktarılıp tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.
Hastanın durumu:
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi altına alınan İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ANKARA-İSTANBUL SEFERİNİ GERÇEKLEŞTİREN YÜKSEK HIZLI TREN'DE (YHT) EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİREN BİR YOLCU, TRENİN ESKİŞEHİR GARI'NDA DURDURULMASININ ARDINDAN SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI.
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