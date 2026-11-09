Dolar 50,1779 +0,09%
Euro 56,2060 +0,59%
Bist 11.552,81 +0,61%
Altın Gram 6.625,00 +0,78%
EUR/USD 1,1189 +0,41%
Brent Petrol 96,44 -1,91%
--°

YHT'de epilepsi krizi: yolcu Eskişehir'de hastaneye kaldırıldı

Ankara-İstanbul seferi yapan YHT’de İ.A. epilepsi krizi geçirdi; tren Eskişehir Garı’nda durdurularak 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

YHT'de epilepsi krizi: yolcu Eskişehir'de hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Ankara-İstanbul seferini yapan YHT'de saat 20.00 sıralarında seyir halindeyken İ.A. isimli yolcu aniden fenalaşarak epilepsi krizi geçirdi. Yaşanan durumun bildirilmesi üzerine tren kontrol amacıyla Eskişehir Garında durduruldu.

Müdahale ve nakil:

Garda hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekipleri, trene girerek fenalaşan İ.A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Tekerlekli sandalye ile perona indirilen yolcu, ambulansa aktarılıp tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.

Hastanın durumu:

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi altına alınan İ.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANKARA-İSTANBUL SEFERİNİ GERÇEKLEŞTİREN YÜKSEK HIZLI TREN&#039;DE (YHT) EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİREN BİR...

ANKARA-İSTANBUL SEFERİNİ GERÇEKLEŞTİREN YÜKSEK HIZLI TREN'DE (YHT) EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİREN BİR YOLCU, TRENİN ESKİŞEHİR GARI'NDA DURDURULMASININ ARDINDAN SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yıllarca 'kayıp' görünen ölüm jandarmanın takibiyle babanın maddi anlaşmazlıkla...
images

Tire'de durakta silahlı saldırı: minibüs şoförü hayatını kaybetti
images

Elazığ'da evde çıkan tartışma ölüme neden oldu: oğlu tarafından bıçaklanan kişi...
images

Motor kısmı yanan otomobil mahalle sakinleri ve itfaiye tarafından söndürüldü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultan II. Abdülhamid'in telgrafı Erzurum'un kadın ve çocuk kahramanlığını ortaya koyuyor

Geleceğe rehber: Atatürk mirasına bağlılık ve sağlıkta sorumluluk

Kaymakam Baskın köylerde su ve asfalt çalışmalarını yerinde değerlendirdi

Diyarbakır’da 500 kişiye ücretsiz mesleki ve sanat eğitimi

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL