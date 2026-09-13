Karşıyaka'ya emekliler için yeni buluşma noktası hazırlanıyor

Karşıyaka'da emeklilere yönelik proje alanı yerinde incelendi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesinin Karşıyaka bölgesinde planlanan Emekliler Lokali proje alanında incelemelerde bulundu. Başkan Şahin, çalışma sahasını gezen ekiplerden proje hakkında bilgi aldı ve uygulama sürecine ilişkin notlar aldı.

Tesisin ölçeği ve sunduğu olanaklar:

Proje, toplam 265 metrekare alan üzerine kurgulandı. Bu alan; 130 metrekarelik kapalı bina, 90 metrekarelik teras ve 45 metrekarelik açık alan olmak üzere üç bölümden oluşacak. Lokalde emeklilerin bir araya gelip dinlenebileceği ortak kullanım alanlarının yanı sıra mutfak, depo ile kadın, erkek ve engelli tuvaletleri yer alacak.

Tesis, emeklilerin sosyalleşmesini destekleyecek; oyun oynama, sohbet etme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor. Yerel yaşamın içinde erişilebilir bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Bölge düzenlemeleri ve belediye değerlendirmesi:

Karşıyaka'da yürütülen çalışmalar yalnızca lokalle sınırlı kalmayacak. Bölgedeki cephe düzenlemeleriyle caddedeki görüntü kirliliğinin giderilmesi ve çevrenin estetik görünümünün iyileştirilmesi planlanıyor. Bu sayede lokalin çevresiyle entegrasyonu ve mahalle yaşamına katkısı artırılacak.

İncelemelerinin ardından konuşan Başkan Şahin, bölgenin önemine vurgu yaparak, "Emekli deyip geçmeyin. Onlar bizim kıymetlimiz, bilgelerimiz; tecrübeleri ve hayata bakışlarıyla bizim hocalarımız. Hepsinin ellerinden öpüyoruz. Emekli dostu bir şehir olma yolunda onların kentte yararlanabileceği lokallerin sayısını çoğaltmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Şahin ayrıca proje alanı belirleme sürecindeki zorluğa dikkati çekti: "Karşıyaka’da böyle bir yer bulmak ve burayı ayarlamak çok zordu. Sağ olsun teknik ekibimiz çok ciddi bir çalışma yaptı." Projenin Karşıyaka, Şehitkamil ve Gaziantep için hayırlı olmasını dileyerek, emeklilere sağlık ve esenlik temennisinde bulundu.

BAŞKAN ŞAHİN, KARŞIYAKA EMEKLİLER LOKALİ PROJE ALANINI İNCELEDİ