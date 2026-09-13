Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Karşıyaka'ya emekliler için yeni buluşma noktası hazırlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Karşıyaka'da 265 m² alana kurulacak Emekliler Lokali proje sahasını inceleyip detay aldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:25

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karşıyaka'ya emekliler için yeni buluşma noktası hazırlanıyor

Karşıyaka'da emeklilere yönelik proje alanı yerinde incelendi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesinin Karşıyaka bölgesinde planlanan Emekliler Lokali proje alanında incelemelerde bulundu. Başkan Şahin, çalışma sahasını gezen ekiplerden proje hakkında bilgi aldı ve uygulama sürecine ilişkin notlar aldı.

Tesisin ölçeği ve sunduğu olanaklar:

Proje, toplam 265 metrekare alan üzerine kurgulandı. Bu alan; 130 metrekarelik kapalı bina, 90 metrekarelik teras ve 45 metrekarelik açık alan olmak üzere üç bölümden oluşacak. Lokalde emeklilerin bir araya gelip dinlenebileceği ortak kullanım alanlarının yanı sıra mutfak, depo ile kadın, erkek ve engelli tuvaletleri yer alacak.

Tesis, emeklilerin sosyalleşmesini destekleyecek; oyun oynama, sohbet etme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor. Yerel yaşamın içinde erişilebilir bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Bölge düzenlemeleri ve belediye değerlendirmesi:

Karşıyaka'da yürütülen çalışmalar yalnızca lokalle sınırlı kalmayacak. Bölgedeki cephe düzenlemeleriyle caddedeki görüntü kirliliğinin giderilmesi ve çevrenin estetik görünümünün iyileştirilmesi planlanıyor. Bu sayede lokalin çevresiyle entegrasyonu ve mahalle yaşamına katkısı artırılacak.

İncelemelerinin ardından konuşan Başkan Şahin, bölgenin önemine vurgu yaparak, "Emekli deyip geçmeyin. Onlar bizim kıymetlimiz, bilgelerimiz; tecrübeleri ve hayata bakışlarıyla bizim hocalarımız. Hepsinin ellerinden öpüyoruz. Emekli dostu bir şehir olma yolunda onların kentte yararlanabileceği lokallerin sayısını çoğaltmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Şahin ayrıca proje alanı belirleme sürecindeki zorluğa dikkati çekti: "Karşıyaka’da böyle bir yer bulmak ve burayı ayarlamak çok zordu. Sağ olsun teknik ekibimiz çok ciddi bir çalışma yaptı." Projenin Karşıyaka, Şehitkamil ve Gaziantep için hayırlı olmasını dileyerek, emeklilere sağlık ve esenlik temennisinde bulundu.

BAŞKAN ŞAHİN, KARŞIYAKA EMEKLİLER LOKALİ PROJE ALANINI İNCELEDİ

BAŞKAN ŞAHİN, KARŞIYAKA EMEKLİLER LOKALİ PROJE ALANINI İNCELEDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köy okuluna dönüş: 40 yıl sonra öğrencileriyle buluşan öğretmen
images

Bir köyün hatıraları: 40 yıl sonra öğretmeniyle yeniden kucaklaşma
images

Sabaha kadar savaştılar: Arzu Bozkurt evini ve hayvanlarını kurtardı
images

Hendek'ten devasa vinçlere: Hamide Kara'nın azimle yükselişi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ahilikten güç alan Malatya esnafı küllerinden yeniden doğacak

Malatya iş dünyası, eski başkan Abdurrahman Yavuz'u andı

Söğüt'te 745. yılda gelenek, adalet ve birlik vurgusu

Mutfakla sanatın buluştuğu gece: şefler yeni ekipmanları masaya yatırdı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı