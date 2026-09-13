Özlü Kirazlı'da: doğalgaz ve altyapı yatırımları önceliğimiz

Kirazlı'da mahalle buluşması ve projelerin anlatımı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle sohbetleri kapsamında Kirazlı Mahallesi muhtarlığında vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda mahalle sakinlerinin talepleri dinlendi, yürütülen çalışmalar anlatıldı ve daha önce başlatılan asfalt çalışmaları için vatandaşların alkışlı teşekkürü alındı.

Doğalgaz sözü ve hazırlıklar:

Özlü, konuşmasında belediyenin hizmet anlayışını vurgulayarak, "Biz her sorunu çözmek için çalışırız" dedi ve doğalgaz talebinin bilindiğini tekrarladı. Doğalgaz bağlantısının sağlanması için gerekli adımları; imar planlarının tamamlanması ve yolların açılması gibi aşamalar olarak sıraladı. Özlü, projenin belediyenin hazırladığı 100 Proje kitabında açıkça yer aldığını ve Kirazlı'nın da içinde olduğu 4 mahallemize doğalgaz getirileceğinin belirtildiğini söyledi.

Vatandaşlara doğalgaz konusunda güven vermeyi hedefleyen Özlü, "Size doğalgaz getirme sözüm var, bunu getireceğim, kesinlikle bu konuda endişe etmeyin" ifadelerini kullandı ve sürecin prosedür gerektirdiğini, her şeyin bir anda olmayacağını fakat çalışmalara hız verildiğini aktardı.

Altyapı yatırımları ve ekonomik etkiler:

Toplantı, Düzce tarihinin en büyük içme suyu arıtma tesisi yatırımına ilişkin hazırlanan videonun gösterimiyle başladı. Özlü, içme suyu altyapı yenileme çalışmalarıyla ilgili olarak bu yatırımdan Kirazlı ile birlikte 64 mahallenin faydalanacağını belirtti. Şebeke yenileme çalışmalarında mevcut kayıp-kaçak oranının %54 olduğunu, projenin tamamlanmasıyla bu oranın %10'a düşeceğini ifade etti.

Kirazlı'da planlanan Atlı Spor Tesisi hakkında da bilgi veren Özlü, projenin Düzce ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi. Projede Spor Toto Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşmeler yapıldığını, kaynak temin edildiğinde projenin hayata geçirileceğini aktardı. Özlü, tesisin istihdam yaratacağını, ziyaretçi çekeceğini ve bölge ekonomisine hareketlilik kazandıracağını vurguladı.

Vatandaş talepleri ve kapanış:

Özlü, şehrin hem yer üstü hem de yer altı sorunlarını bildiklerini, görev süresi bitmeden Düzce'de asfaltlanmamış bir sokak ya da cadde kalmayacağını söyleyerek vatandaşları müsterih olmaya davet etti. Mahalle sohbetleri, vatandaşların sorularının alınması, ilgili başkan yardımcılarının yanıtları ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

BAŞKAN FARUK ÖZLÜ, MAHALLE SOHBETLERİ ORGANİZASYONLARI KAPSAMINDA DÜZCELİLERLE BİR ARAYA GELMEYE DEVAM EDİYOR.