Yıkım sırasında toz bulutuyla çöken altı katlı binanın kameralara yansıyan anları

olay yerinde yaşananlar:

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Tekel Bayırı Mahallesi'nde, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen 6 katlı apartmanda yıkım çalışmaları yürütülüyordu. Çalışmalar sırasında binanın bir bloğu aniden büyük bir gürültüyle çöktü ve bölgeyi saniyeler içinde yoğun bir toz bulutu kapladı.

yıkım anı ve görüntüler:

Çökme anında çevrede kısa süreli panik yaşandı. Binadan kopan beton ve tahta parçaları etrafa saçıldı; olayın bazı anları çevredeki kameralara yansıdı ve çökmenin şiddetini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

güvenlik ve sonuçlar:

Şans eseri yaralanan olmadı. Olayda ortaya çıkan toz bulutu ve dağılan enkaz çevredeki hareketliliği artırdı; yıkımın devam ettiği alandaki gelişmeler ve enkaz kaldırma süreçleri takip ediliyor.

Altı katlı apartman yıkım sırasında böyle çöktü