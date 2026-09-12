Yıkım sırasında toz bulutuyla çöken altı katlı binanın kameralara yansıyan anları

olay yerinde yaşananlar:
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Tekel Bayırı Mahallesi'nde, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen 6 katlı apartmanda yıkım çalışmaları yürütülüyordu. Çalışmalar sırasında binanın bir bloğu aniden büyük bir gürültüyle çöktü ve bölgeyi saniyeler içinde yoğun bir toz bulutu kapladı.
yıkım anı ve görüntüler:
Çökme anında çevrede kısa süreli panik yaşandı. Binadan kopan beton ve tahta parçaları etrafa saçıldı; olayın bazı anları çevredeki kameralara yansıdı ve çökmenin şiddetini gösteren görüntüler ortaya çıktı.
güvenlik ve sonuçlar:
Şans eseri yaralanan olmadı. Olayda ortaya çıkan toz bulutu ve dağılan enkaz çevredeki hareketliliği artırdı; yıkımın devam ettiği alandaki gelişmeler ve enkaz kaldırma süreçleri takip ediliyor.
Altı katlı apartman yıkım sırasında böyle çöktü
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