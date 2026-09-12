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Yıkım sırasında toz bulutuyla çöken altı katlı binanın kameralara yansıyan anları

Bursa Mustafakemalpaşa'da yıkım kararı verilen 6 katlı binanın bir bloğu çalışmalar sırasında aniden çöktü; şans eseri yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yıkım sırasında toz bulutuyla çöken altı katlı binanın kameralara yansıyan anları

olay yerinde yaşananlar:

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Tekel Bayırı Mahallesi'nde, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen 6 katlı apartmanda yıkım çalışmaları yürütülüyordu. Çalışmalar sırasında binanın bir bloğu aniden büyük bir gürültüyle çöktü ve bölgeyi saniyeler içinde yoğun bir toz bulutu kapladı.

yıkım anı ve görüntüler:

Çökme anında çevrede kısa süreli panik yaşandı. Binadan kopan beton ve tahta parçaları etrafa saçıldı; olayın bazı anları çevredeki kameralara yansıdı ve çökmenin şiddetini gösteren görüntüler ortaya çıktı.

güvenlik ve sonuçlar:

Şans eseri yaralanan olmadı. Olayda ortaya çıkan toz bulutu ve dağılan enkaz çevredeki hareketliliği artırdı; yıkımın devam ettiği alandaki gelişmeler ve enkaz kaldırma süreçleri takip ediliyor.

Altı katlı apartman yıkım sırasında böyle çöktü

Altı katlı apartman yıkım sırasında böyle çöktü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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