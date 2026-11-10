Zihinsel engelli genç kadının darp edilip kredi başvurusu yaptırıldığı iddiası: iki kişi tutuklandı

Olayın özeti:

Antalya'da yaşayan 25 yaşındaki zihinsel engelli Rabia Nur Yiğit, 27 Ekim tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi günlerce haber alamayınca genç kadını bulmak için bir televizyon programına başvurdu; aile, Rabia Nur'un evinin önünden iki erkek tarafından alındığını öne sürdü.

Savcılık ve emniyet çalışmaları:

Televizyon programında gündeme gelen iddialar, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar kabul edilerek soruşturmaya dönüştürüldü. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve saha çalışmaları sonucunda kentte belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, kaybolduktan 9 gün sonra Rabia Nur bulundu.

Gözaltı, tutuklama ve iddialar:

Genç kadını yanlarında tutarak menfaat sağlamaya çalıştıkları tespit edilen Ş.B. ve A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ailenin iddiasına göre Rabia Nur'un kaybolmasından bir gün sonra adına gelen mesajlarda kredi kartı ve kredi başvurusu yapıldığı bildirildi. Genç kadının banka hesabının zihinsel engeli nedeniyle ağabeyinin üzerine olduğu öğrenildi; aile, zihinsel engelinden yararlanılarak maddi açıdan istismar edilmiş olabileceğinden şüphelendiğini ifade etti.

Sağlık durumu ve sonrası:

Bulunmasının ardından ailesine teslim edilen Rabia Nur Yiğit'in darp edildiği belirlendi. Genç kadın, sağlık durumunun değerlendirilmesi ve gerekli tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye kaldırıldı; tedavisinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

ANTALYA'DA 27 EKİM'DE KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ 25 YAŞINDAKİ RABİA NUR YİĞİT, 9 GÜNÜN SONRA DENİZLİ'DE BULUNDU. GENÇ KADINI YANLARINDA TUTTUKLARI BELİRLENEN VE DARP EDEREK KREDİ BAŞVURUSU YAPTIRDIKLARI İDDİA EDİLEN İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.