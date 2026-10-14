Yıldırım'da 75. Yıl Mahallesi'ne 400 metrelik yağmur suyu hattı

çalışmanın kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kış ayları öncesinde olası su baskını ve taşkın risklerini azaltmak amacıyla Yıldırım ilçesinin 75. Yıl Mahallesi'nde yeni bir yağmur suyu hattı inşa ediyor. Proje, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor ve altyapı ağının güçlendirilmesini hedefliyor.

yapılan işler ve sayılar:

Nisan ayında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında ekipler, eylül ayında 17 kilometre içme suyu, 16 kilometre kanalizasyon ve 6,2 kilometre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde 27.500 metrekare parke kaplama, 40.000 ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması ile 6.000 metreden fazla dere temizliği yapıldı. 75. Yıl Mahallesi'ndeki çalışmada ise 40 santimetre çapındaki borularla toplam 400 metre yeni yağmur suyu hattı döşeniyor.

mahalle tepkisi ve hedef:

Çalışma, daha önce yağmur suyu altyapısı olmayan sokaklarda yağış sularının kontrollü tahliye edilmesini sağlayacak. Mahalle muhtarı Nurdem Aydemir, gerekli önlemlerin alındığını belirterek, "Yoğun yağışların olacağı bir mevsime giriyoruz. Sokağımızda yağmur suyu gideri yoktu. Dilekçelerimize olumlu dönüş aldık. Altyapımız hızla yapılıyor. Başkan Vekillimiz Şahin Biba'ya ve çalışan ekiplere mahallem adına teşekkür ederim" dedi.

BUSKİ ekipleri kış öncesi çalışmaları sürdürürken, proje tamamlandığında sokakların yağışlara karşı daha dayanıklı hale gelmesi ve sel riskinin azaltılması hedefleniyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIŞ AYLARI ÖNCESİNDE OLASI RİSKLERİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA YILDIRIM’IN 75. YIL MAHALLESİ’NDE YENİ YAĞMUR SUYU HATTI İMALATI YAPIYOR.