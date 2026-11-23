etkinlik hakkında:

Yıldırım Belediyesi, kültür sanat programları kapsamında ilçenin sosyal yaşamına renk katan etkinliklerine bir yenisini ekledi. Son olarak sahneye taşıdığı 'Âmâk-ı Hayal' oyunu, Barış Manço Kültür Merkezi'nde iki seans olarak izleyiciyle buluştu.

Oyun, Şehbenderzade Filibeli Ahmet Efendi'nin aynı adlı eserinden sahneye uyarlanırken, yerel sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Organizasyon, belediyenin sezon teması olan "Hoşça Bak Zâtına" programı çerçevesinde gerçekleştirildi.

sahne ve izleyici tepkisi:

Sürükleyici kurgusu ve güçlü tiyatro performanslarıyla öne çıkan oyun, salonu dolduranlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Oyunun temposu ve oyuncu yorumları izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı; temsil, seyircilerden tam not aldı.

İki seansta sahnelenen etkinlik, farklı saatlerde çok sayıda vatandaşa ulaşarak geniş bir izleyici kitlesine hitap etti.

yıldırım'da kültür ve sanat vizyonu:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kültür ve sanatın toplum için önemine vurgu yaparak amaçlarının Yıldırım'ı sanatın merkezi haline getirmek olduğunu belirtti. Başkan Yılmaz, "Yıldırım’da yaşayan herkesin kültür ve sanatla iç içe olduğu bir şehir hayal ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda tiyatrodan söyleşilere, konserlerden çeşitli kültür sanat etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede programlar düzenliyoruz. Hemşehrilerimizin sanatın farklı dallarıyla buluşması ve keyifli vakit geçirmesi bizim için de büyük mutluluk. Yıldırım’ı kültür ve sanatın merkezi yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, sezon boyunca benzer etkinliklerin devam edeceğini ve halkın kültür-sanat etkinliklerine erişimini artırmak için programların çeşitlendirileceğini belirtti.

‘ÂMÂK-I HAYAL’ YILDIRIM’DA SAHNELENDİ