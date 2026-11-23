4 Mevsim Kocaeli sonuçları açıklandı

4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması, Kocaeli’nin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini objektiflere taşıyan eserleri ödüllendirdi. Yarışmada dereceye giren fotoğraflar belirlendi; başarılı eserlerin sahipleri 29 Aralık tarihinde düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

organizasyon ve katılımcılar:

Yarışma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kocaeli Fotoğraf Sanatı Derneği (KASK) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) iş birliğiyle, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, fotoğraf sanatçılarını 13'üncü kez bir araya getirerek kent belleğini görsel bir arşive dönüştürdü.

kategoriler ve jüri değerlendirmesi:

Yarışma dört ana kategoride düzenlendi: "Kocaeli’de Turizm ve Kültürel Yaşam", "Büyükşehir Kocaeli", "Havadan Kocaeli" ve "Su Altı Kocaeli". Bu kapsam, kentteki turizm noktalarından belediye hizmetlerine, gökyüzü ve su altı manzaralarına kadar geniş bir perspektif sundu. Jüri değerlendirmesi 18 Kasım tarihinde yapıldı; seçici kurul eserleri sanatsal niteliğe, özgünlüğe ve Kocaeli’nin değerlerini yansıtma başarısına göre ele aldı.

karenin turizme ve kentin tanıtımına katkısı:

Dereceye giren fotoğraflar, Kocaeli’nin bilinen destinasyonlarının yanı sıra daha az tanınan güzelliklerini de görünür kıldı. Fotoğraf sanatçılarının farklı bakış açıları, kentin dört mevsim ziyaret edilebilen turizm kimliğini vurgulayarak tanıtıma katkı sağlıyor. Yarışma, görsel anlatımla Kocaeli’nin kültürel ve doğal mirasını kayıt altına alırken, tanıtım malzemeleri ve sergiler için önemli bir kaynak oluşturuyor.

29 Aralık’ta yapılacak ödül töreniyle dört kategorideki başarılı eserler sahipleriyle buluşacak; organizasyon, Kocaeli’nin değerlerini fotoğraf yoluyla yeniden görünür kılmayı amaçlıyor.

KOCAELİ’NİN DOĞAL, TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ OBJEKTİFLERE TAŞIYAN 4 MEVSİM KOCAELİ ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI’NDA DERECEYE GİREN ESERLER BELLİ OLDU.