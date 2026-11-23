Etkinlik MTÜ Yeşilyurt kampüsünde gerçekleşti:

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine ait coğrafi işaretli Dermason kuru fasulyesi, "Tescilli Lezzetler" programı kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yeşilyurt Kampüsü'nde düzenlenen "Doğanşehir Dermason Kuru Fasulye ve Pilav Buluşması" etkinliğinde tanıtıldı.

Program, Doğanşehir Kaymakamlığı himayesinde ve Doğanşehir Belediyesi katkılarıyla yürütülen "Yerelden Evrensele, Doğanşehir’in Lezzetleriyle Buluşuyoruz - Tescilli Lezzetler" projesinin parçası olarak gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve destekçiler:

Etkinliğe Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, MTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Orhan Gündüz ve Prof. Dr. Oğuzhan Göktolga, Doğanşehir Cumhuriyet Savcıları Emine Çakmak, Nazmi Arslan, Furkan Erdoğan, MİAD Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, MTÜ Tazelenme Üniversitesi Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Neşe Mehmetoğlu ve Koordinatör Eyüp Önler katıldı.

Hedef ve sunum:

Programa MTÜ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci iştirak etti. Etkinlikte amaç, yerel ürünlerin tanıtımı ve coğrafi işaretli değerlerin genç kuşaklara aktarılması olarak belirlendi ve katılımcılara Dermason kuru fasulyesi ile pilav ikram edildi.

MTÜ'DE DERMASON KURU FASULYE BULUŞMASI