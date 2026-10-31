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Yıldızlar hentbolda Pakmaya ve Aydınpınar kürsüye çıktı

Düzce'de Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılan Yıldızlar hentbol müsabakalarına 11 takım, 170 sporcu katıldı; kızlarda Pakmaya, erkeklerde Aydınpınar şampiyon.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yıldızlar hentbolda Pakmaya ve Aydınpınar kürsüye çıktı

müsabaka genel görünümü:

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen Hentbol Yıldızlar müsabakalarında turnuvanın zirvesine çıkan okullar belli oldu. 11 takım ve 170 sporcunun katıldığı organizasyonda öğrenciler, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

yıldız kızlar:

Yıldız kızlar kategorisinde Pakmaya Ortaokulu birinci oldu. İkinciliği Azmimilli Ortaokulu alırken, Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu üçüncü, Dipsizgöl Ortaokulu dördüncü sırayı elde etti. Takımlar arasındaki maçlar çekişmeli geçti ve sporcular performanslarıyla dikkat çekti.

yıldız erkekler:

Yıldız erkekler kategorisinde ise Aydınpınar Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı. Pakmaya Ortaokulu ikinci, Hamit Şerifoğlu Ortaokulu üçüncü, Kaynaşlı Anadolu Kalkınma Vakfı Ortaokulu dördüncü oldu. Kategorideki karşılaşmalar, fair play ve takım oyununun ön plana çıktığı müsabakalar olarak kayda geçti.

ödül töreni:

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Organizasyon, Okul Sporları faaliyet programı kapsamındaki etkinliklerin başarıyla sürdürüldüğünü gösterirken, genç sporcuların gelişimine katkı sağlamayı amaçladı.

DÜZCE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN YILDIZLAR HENTBOL MÜSABAKALARINDA KIZLARDA PAKMAYA ORTAOKULU, ERKEKLERDE...

DÜZCE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN YILDIZLAR HENTBOL MÜSABAKALARINDA KIZLARDA PAKMAYA ORTAOKULU, ERKEKLERDE İSE AYDINPINAR ORTAOKULU ŞAMPİYON OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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