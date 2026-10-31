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Kocaeli'de 117 biniciyle doğa içinde dayanıklılık sınavı

Kocaeli'de 117 binicinin katıldığı atlı dayanıklılık yarışlarında 20-120 km parkurlar koşuldu; atlar ve biniciler güçlerini gösterdi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kocaeli'de 117 biniciyle doğa içinde dayanıklılık sınavı

Kocaeli'de atlı dayanıklılık yarışı yoğun ilgi gördü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Gebze Atlı Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda 117 binici yarıştı. Gebze Atlı Spor Kulübü Tesisleri'nden başlayan parkurlar, Denizli Göleti çevresi ve Kirazpınar mevkiine uzandı ve katılımcılar Kocaeli'nin doğal dokusu içinde performanslarını sergiledi.

Etkinlik, ulusal ve uluslararası sporcuları bir araya getirirken izleyicilere de heyecanlı anlar yaşattı. Bayraklarla donatılan alan ve parkur kenarındaki seyir noktaları, organizasyonun coşkusunu artırdı.

parkurlar ve mücadele:

Yarışlarda dayanıklılık ve strateji ön plandaydı. Biniciler ve atları 20, 40, 60 ve 80 kilometrelik parkurlarda kıyasıya mücadele etti. Uluslararası kategori kapsamında düzenlenen 100 ve 120 kilometrelik uzun etaplarda ise toplam 14 sporcu mücadele etti ve zorlu etaplarda at kondisyonu ile sürüş planları belirleyici oldu.

Parkurların çeşitliliği, sporcuların farklı tempolar ve bakım stratejileri uygulamasını gerektirdi; atların sağlık kontrolleri ve dinlenme noktaları organizasyonun kritik bileşenleri olarak öne çıktı.

organizasyon ve izleyici deneyimi:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen yarış, yerel yönetim ile federasyon ve kulüp iş birliğinin örneği oldu. Etkinlik doğaseverlerin dikkatini çekerken, izleyiciler atların kondisyonu ve binicilerin manevralarıyla sık sık alkışladı.

Sonuçlar ve ödül töreniyle tamamlanan organizasyon, katılımcılara hem rekabet hem de doğayla iç içe bir deneyim sundu.

KOCAELİ, 117 BİNİCİNİN KATILDIĞI ULUSAL VE ULUSLARARASI ATLI DAYANIKLILIK YARIŞLARI’NA EV...

KOCAELİ, 117 BİNİCİNİN KATILDIĞI ULUSAL VE ULUSLARARASI ATLI DAYANIKLILIK YARIŞLARI’NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. 20 İLA 120 KİLOMETRE ARASINDA DEĞİŞEN PARKURLARDA MÜCADELE EDEN SPORCULAR VE ATLARI, GÜÇ VE DAYANIKLILIKLARINI ORTAYA KOYDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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