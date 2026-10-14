Yılgın köyü'nün yolu sıcak asfalt öncesi kışa hazırlanıyor

Yılgın köyü'nde altyapı çalışmaları tamamlandı

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yılgın Köyü'nde, sıcak asfalt uygulaması öncesinde yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen düzenlemelerle köy yolu asfalt serimine hazır hale getirildi.

çalışmanın kapsamı:

Altyapı kapsamında yol zeminindeki iyileştirmeler, drenaj düzenlemeleri ve taşıma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Yapılan müdahaleler, sahayı sıcak asfalt uygulamasına uygun hale getirecek şekilde planlandı ve uygulandı.

hedef ve planlama:

Tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından bölgede kısa sürede sıcak asfalt uygulamasına geçilmesi planlanıyor. Yapılacak asfalt çalışmasıyla yolun sürüş konforunun yükseltilmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarındaki bakım, onarım ve iyileştirme işlerinin belirlenen plan ve program doğrultusunda sürdüğünü bildirdi.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNE BAĞLI YILGIN KÖYÜ’NDE SICAK ASFALT UYGULAMASI ÖNCESİNDE YÜRÜTÜLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARINI TAMAMLANDI.