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Yıllardır süren bel ve bacak ağrısının asıl nedeni göbek altı damarı tıkanıklığı çıktı

Zonguldak'ta bel, kalça ve bacak ağrılarıyla geçen bir yılın sonunda muayene, her iki bacağa giden ana damarın yüzde 100 tıkalı olduğunu ortaya koydu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 08:55

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 08:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yıllardır süren bel ve bacak ağrısının asıl nedeni göbek altı damarı tıkanıklığı çıktı

Bel fıtığı ameliyatı planlanıyordu, asıl sorun damar tıkanıklığı çıktı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaklaşık bir yıldır bel, kalça ve bacak ağrıları yaşayan 73 yaşındaki E.K., yürümekte güçlük çekince bel fıtığı nedeniyle ameliyata hazırlanıyordu. Farklı branşlarda yapılan tedavilere rağmen şikayetleri düzelmeyen hasta, kardiyoloji muayenesinde beklenmedik bir nedenle karşılaştı.

muayene ve tanı süreci:

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Yaman, hastanın kasık bölgesindeki nabızları elle kontrol ettiklerinde her iki kasık nabzının çok zayıf olduğunu fark ettiklerini belirtti. Bu bulgunun ardından doğrudan anjiyografi kararı alındı ve tetkik, ek MR, BT ya da Doppler gereği duyulmadan uygulandı. Anjiyografide, karın bölgesinde göbek hizasından itibaren her iki kalçaya ve bacaklara kan taşıyan ana damarın yüzde 100 tıkalı olduğu saptandı.

Hastanın önceki değerlendirmelerinde beyin cerrahisi, ortopedi ve fizik tedavi gibi uygulamalar yapıldığı, diz içi enjeksiyonlar ve konservatif tedavilerin denendiği ifade edildi. Prof. Dr. Yaman muayene sırasında 'Hastamız 71 yaşında erkek hasta.' diye de ifade kullanırken, haber kaynağında hasta 73 yaşında E.K. olarak kaydedildi.

ameliyatsız tedavi: graft stent yerleştirilmesi

Anjiyografide sadece karın ana damarında değil, aynı zamanda kalp damarlarında da tıkanıklık tespit edildi. Tıkanıklığın yerini netleştirmek için alanın üç boyutlu görüntüleri hazırlanıp, özel olarak üretilen bir 'graft stent' getirildi. Açık cerrahiye gerek kalmadan, kasıktan yapılan özel bir girişle kılavuz tel aracılığıyla tıkanıklık geçildi ve hazırlanan yapay damar yerleştirildi.

İşlem sırasında tıkalı bölge önce kılavuz tel ile aşıldı, ardından graft stent şişirilerek yerinde sabitlendi. Bu sayede damardaki kopukluk giderildi ve kan akımı yeniden her iki bacağa ulaştırıldı. Prof. Dr. Yaman, görüntülerde yapay damarın devreye girdiğinin net biçimde görüldüğünü aktardı.

İşlemin hemen etkisi de dikkat çekiciydi: hasta müdahale sonrasında yaklaşık yarım saat içinde yürümeye başladı ve bir yıllık ağrıları büyük oranda ortadan kalktı. Yaman, damar tıkanıklıklarında kan akışının yeniden sağlanmasıyla çok hızlı cevap alınabildiğini, hastanın işlemden kısa süre sonra 'sıfır şikayet' ile normal hayatına döndüğünü vurguladı.

Bu olgu, uzun süreli bel ve bacak ağrılarında sadece iskelet-kas kaynaklı tanıların düşünülmemesi gerektiğini; basit bir elle muayenenin bile önemli damar hastalıklarını ortaya çıkarabileceğini gösterdi. Hastanın durumu takip edilmekte olup, anjiyografik görüntülerdeki değişim ve hastanın kısa sürede aktif yaşama dönmesi tedavinin etkinliğini doğruladı.

MEHMET YAMAN (SOL BAŞTAN ÜÇÜNCÜ) VE EKİBİ OPERASYON SONRASI HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

MEHMET YAMAN (SOL BAŞTAN ÜÇÜNCÜ) VE EKİBİ OPERASYON SONRASI HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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