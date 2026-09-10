Düzce ve Pakistan City University arasında lisansüstü değişim ve ortak araştırma anlaşması

Düzce Üniversitesi ile City University of Science and Information Technology arasında akademik protokol imzalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi ile Pakistan merkezli City University of Science and Information Technology arasında akademik ve bilimsel iş birliğini geliştirmeye yönelik bir protokol imzalandı.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda düzenlenen törende protokolü Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir Düzce Üniversitesi adına, Rektör Prof. Dr. M. Safeer Awan ise City University of Science and Information Technology adına imzaladı. Törene, Uluslararası Ofis Koordinatörü Prof. Dr. Sibel Bayram da katıldı.

Protokolün kapsamı:

İmzalanan protokol kapsamında akademik ve idari personel ile öğrenci değişimi, ortak araştırma projelerinin yürütülmesi, öğrenci stajları ve tez araştırmalarına yönelik iş birlikleri geliştirilmesi planlanıyor.

Lisansüstü ve akademik hareketlilik:

Protokol, yüksek lisans ve doktora programlarında lisansüstü öğrenci değişimi ile birlikte, ders verme faaliyetleri kapsamında akademik personel hareketliliğinin artmasına olanak sağlayacak. Bu sayede öğretim ve araştırma iş birliklerinin derinleştirilmesi hedefleniyor.

Taraflar, söz konusu iş birliğini uygulama planları ve program takvimleri üzerinde çalışmaya başlayacaklarını belirtti; protokolün hem öğrenci hem de öğretim üyeleri için yeni fırsatlar sunması bekleniyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTE İLE PAKİSTAN CİTY UNİVERSİTY OF SCİENCE AND INFORMATİON TECHNOLOGY ARASINDA, AKADEMİK VE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK PROTOKOL İMZALANDI.